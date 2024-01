Whatsapp Channels के लिए हाल ही में कई नए फीचर्स रिलीज किए गए हैं। इनमें पोल क्रिएट करने से लेकर वॉइस नोट भेजने तक की सुविधा शामिल है। वहीं, अब व्हाट्सऐप चैनल के लिए एक और नए फीचर पर काम शुरू हो गया है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही व्हाट्सऐप पर Channels Ownership नाम का फीचर लेकर आया जाएगा। इस फीचर की मदद से एक चैनल ओनर अपने चैनल की ओनरशिप किसी दूसरे को सौंप सकता है। आइए जानते हैं इस नए फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Whatsapp के हर छोटे-बड़े अपडेट पर नजर रखने वाली पब्लिकेशन Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में Channels Ownership फीचर की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की मानें, तो आने वाले समय में एक चैनल ओनर अपने चैनल की ओनरशिप किसी दूसरे को सौंप सकता है। फिलहाल, यह फीचर अंडर डेवलपमेंट स्टेप में हैं, लेकिन इसे आने वाले दिनों में रोलआउट किया जा सकता है।

📝 WhatsApp beta for iOS 24.2.10.70: what’s new?

This version is no longer available on TestFlight due to an issue that prevented users from sending messages. However, WhatsApp was working on a feature to transfer the channel ownership in the future.https://t.co/KRShupeKeB pic.twitter.com/kjSfmp6EB4

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 20, 2024