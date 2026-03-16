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क्या आपकी WhatsApp चैट सुरक्षित है? ये 5 फीचर्स तुरंत चेक करें

WhatsApp हमारी रोजमर्रा की बातचीत का अहम हिस्सा है। इसमें हम दोस्त, परिवार और ऑफिस के साथ निजी बातें, फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। इसलिए हमारी चैट की सुरक्षा बेहद जरूरी है। WhatsApp में कई प्राइवेसी फीचर्स हैं, जिनसे हम अपनी जानकारी और चैट को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 16, 2026, 04:45 PM (IST)

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WhatsApp हमारी रोजमर्रा की बातचीत का अहम हिस्सा बन चुका है। इसमें हम अपने दोस्त, परिवार और ऑफिस के लोगों के साथ निजी बातें, फोटो, वीडियो और जरूरी जानकारी शेयर करते हैं। ऐसे में हमारी चैट की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। WhatsApp में कई तरह के प्राइवेसी फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इनका पूरा फायदा नहीं उठाते। ये फीचर्स हमें यह कंट्रोल देते हैं कि कौन हमारी प्रोफाइल देख सकता है, कौन हमारे स्टेटस या आखिरी ऑनलाइन टाइम देख सकता है और कौन हमारी चैट आसानी से देख सकता है। इन 5 सेटिंग्स को एक्टिव करने से हमारी चैट सुरक्षित रहती है और निजी जानकारी चोरी या गलत इस्तेमाल से बचती है। आइए जानते हैं… news और पढें: WhatsApp ने यूजर्स के लिए पेश किया कमाल का फीचर, अब नए ग्रुप मेंबर भी पढ़ सकेंगे पुराने मैसेज

Disappearing Messages

Disappearing Messages फीचर से मैसेज कुछ समय के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं। आप 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का टाइमर चुन सकते हैं। यह फीचर उन मैसेज के लिए अच्छा है जो थोड़े समय के लिए ही जरूरी हैं। इसे किसी चैट में ऑन करें या सभी नई चैट्स के लिए डिफॉल्ट सेट कर दें। इससे आपके चैट हिस्ट्री में पुराने मैसेज जमा नहीं होंगे। news और पढें: Snapchat को टक्कर देने आ रहा Instagram का नया ‘Instants’ App, लीक में हुआ खुलासा

Chat Lock

Chat Lock फीचर आपको अपने खास चैट्स को छुपाने और सुरक्षित करने के काम आता है। इसे ऑन करने के बाद, ये चैट्स एक अलग फोल्डर में चले जाते हैं। इनको खोलने के लिए आपको अपने फोन का फिंगरप्रिंट, Face ID या पासकोड डालना होगा। इसका फायदा यह है कि अगर कोई आपका फोन देखे, तो वह आपके निजी मैसेज नहीं देख पाएगा। इसे सेट करने के लिए किसी कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल खोलें और Chat Lock ऑप्शन चुनें। news और पढें: सुप्रीम कोर्ट की WhatsApp और Meta को सख्त चेतावनी, यूजर डेटा पर मचा बवाल

ये फीचर भी है काम का

WhatsApp आपको यह तय करने की सुविधा देता है कि आपकी जानकारी कौन देख सकता है। इसमें शामिल हैं…

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  • Profile photo
  • About info
  • Status updates

आप इसे ‘Everyone’, ‘My Contacts’, ‘My Contacts Except’ या ‘Nobody’ में से चुन सकते हैं। यह फीचर आपको निजी जानकारी पर कंट्रोल देता है और अनचाहे लोग आपकी जानकारी नहीं देख पाएंगे।

Two-Step Verification

Two-Step Verification फीचर आपके WhatsApp अकाउंट की सुरक्षा और बेहतर बनाता है। इसे ऑन करने के बाद, अगर कोई आपका नंबर दूसरे डिवाइस पर रजिस्टर करना चाहे, तो उसे 6 अंकों का PIN डालना होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई आपका SIM कार्ड चुरा भी ले, तो आपका WhatsApp अकाउंट सुरक्षित रहेगा। इसे सेट करने के लिए Settings → Account → Two-step verification → PIN सेट करें।

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End-to-End Encrypted Backups

WhatsApp में चैट्स पहले से एन्क्रिप्टेड होती हैं, लेकिन क्लाउड में सेव बैकअप हमेशा सुरक्षित नहीं रहते। End-to-End Encrypted Backup फीचर ऑन करने से आप अपने बैकअप को पासवर्ड या Encryption Key से सुरक्षित कर सकते हैं। इसे सेट करने के लिए Settings → Chats → Chat Backup → End-to-End Encrypted Backup में जाएं। इससे आपका डेटा और भी सुरक्षित हो जाएगा।