Twitter के नए सीईओ Elon Musk रोजाना ट्विटर पर नए-नए बदलावों का ऐलान करते रहते हैं। आज सोमवार को एलन मस्क ने एक और नए फीचर का ऐलान किया है। एलन मस्क ने जानकारी दी किया कि जल्द ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक ऐसा फीचर आने वाला है जिसके जरिए यूजर्स ट्विटर के जरिए कमाई कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स।

एक यूजर ने Twitter Blue फीचर की मदद से एक लंबा पोस्ट ट्वीट किया था। बता दें, ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स 4,000 शब्दों के ट्वीट करने में सक्षम हैं। इस यूजर के ट्वीट पर Elon Musk ने रिप्लाई देते हुए कहा कि उन्होंने लंबे ट्वीट का सही इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगला अपडेट यूजर को बेसिक फॉर्मेटिंग के साथ लंबे ट्वीट लिखने की सुविधा देगा। इसकी सहायता से वह ट्विटर पर कोई भी कॉन्टेंट पोस्ट कर सकते हो।

Good use of long tweet! Next update will allow much longer tweets with basic formatting, so you can post any content on Twitter.

We’re also spinning up subscriptions, so you can charge people for some content and they can easily pay with one click.

— Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2023