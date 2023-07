Twitter पर मैसेज भेजने की लिमिट जल्द होगी सेट, कंपनी ने किया ऐलान

Twitter पर पिछले कई महीनों से स्पैम मैसेज की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से अब कंपनी ने अनवेरिफाइड यूजर्स के लिए डायरेक्ट मैसेज यानी DM की लिमिट जल्द तय करने की घोषणा की है। इससे स्पैम मैसेज को आसानी से रोका जा सकेगा। बता दें कि इससे पहले ट्विटर ने इस महीने की शुरुआत में पोस्ट देखने की लिमिट को सेट किया था।

माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ट्विटर ने ट्वीट कर कहा कि हम स्पैम मैसेज की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए डीएम सेक्शन में जल्द बड़ा बदलाव करने वाले हैं। अनवेरिफाइड यूजर्स द्वारा भेजे गए मैसेज की सीमा तय की जाएगी। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि अनवेरिफाइड यूजर एक दिन में कितने मैसेज सेंड कर पाएंगे।

We’ll soon be implementing some changes in our effort to reduce spam in Direct Messages. Unverified accounts will have daily limits on the number of DMs they can send. Subscribe today to send more messages: https://t.co/0CI4NTRw75

ट्विटर ने हाल ही में स्पैम मैसेज को रोकने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर Message Request नाम के फीचर को जोड़ा है। यह सुविधा मैसेज सेक्शन में इनबॉक्स की जगह मिलेगी। इसमें आपको को उन यूजर्स के मैसेज ही मिलेंगे, जिन्हें वह फॉलो करते हैं।

मैसेज रिक्वेस्ट फीचर के अलावा कंपनी के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने नोट्स फीचर को भी रिलीज करने का संकेत दिया है। इस फीचर के आने से यूजर लंबे पोस्ट लिखकर शेयर कर सकेंगे और इसमें फोटो, वीडियो व जीआईएफ तक अपलोड करने की सुविधा मिलेगी। उम्मीद है कि इस फीचर को जल्द ही रिलीज किया जाएगा।

नोट्स फीचर की डिटेल शेयर करने से पहले मस्क ने प्रोफाइल पेज व्यू के हिसाब से रेवेन्यू देने की घोषणा की थी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि प्रोफिट अब प्रोफाइल पेज व्यूज काउंट के हिसाब से दिया जाएगा। पेज काउंट केवल वेरिफाइड यूजर के होते हैं।

As promised.

Soon, we will share ad revenue from profile page views, which should roughly double payouts.

Note, only views from verified users count, as it is otherwise trivial to bot scam the view count.

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2023