Twitter पर जल्द पोस्ट कर पाएंगे लंबे आर्टिकल, आ रहा नया फीचर

Twitter अपने प्लेटफॉर्म पर जल्द नया पब्लिशिंग फीचर ऐड करने वाला है, जिसका नाम 'Articles' है। इस फीचर के माध्यम से यूजर ट्विटर पर लंबे पोस्ट शेयर कर पाएंगे।

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter ने पिछले साल Notes फीचर को अमेरिका, कनाड़ा और यूके में रिलीज किया था। अब कंपनी इस सुविधा को ‘Articles’ के नाम से जल्द अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ने वाली है। इसके आने से यूजर ट्विटर पर लंबे आर्टिकल पोस्ट कर पाएंगे। यह जानकारी कंपनी के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने साझा की है।

दरअसल, ट्विटर पर जब एक यूजर ने नोट्स फीचर का नाम बदलने से जुड़ा ट्वीट किया, तो उसके जवाब में एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि यह यूजर्स को ट्विटर पर लंबे आर्टिकल पोस्ट करने की सुविधा देगा। आप चाहें तो पूरी बुक भी पब्लिश कर पाएंगे। लेकिन मस्क ने अभी तक अपकमिंग पब्लिशिंग फीचर की लॉन्च टाइमलाइन से जुड़ा कोई अपडेट नहीं दिया है।

This will allow users to post very long, complex articles with mixed media. You could publish a book if you want.

याद दिला दें कि कंपनी ने टेस्टिंग के तौर पर नोट्स फीचर को रिलीज किया था। यूजर इस सुविधा के जरिए लंबे पोस्ट लिखकर शेयर कर सकते हैं। फोटो, वीडियो और जीआईएफ भी अपलोड करने की सुविधा मिलती थी। हालांकि, अब यह फीचर नए नाम से जल्द लॉन्च होने वाला है।

एलन मस्क ने आर्टिकल फीचर की लॉन्चिंग डिटेल शेयर करने से पहले यूजर्स को प्रोफाइल पेज व्यू के हिसाब से रेवेन्यू देने का ऐलान किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रोफिट अब प्रोफाइल पेज व्यूज काउंट के हिसाब से दिया जाएगा। पेज काउंट केवल वेरिफाइड यूजर के होते हैं।

As promised.

Soon, we will share ad revenue from profile page views, which should roughly double payouts.

Note, only views from verified users count, as it is otherwise trivial to bot scam the view count.

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2023