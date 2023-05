Twitter में आया DMs फीचर, अब यूजर आसानी से भेज सकेंगे एन्क्रिप्टेड मैसेज

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने लंबे समय से खबरों में बने डायरेक्ट मैसेज (DM) फीचर को आखिरकार रोलआउट कर दिया है। इस फीचर के जरिए यूजर अब ट्विटर पर सीधा मैसेज भेज सकेंगे और सभी मैसेज एन्क्रिप्टेड होंगे। यानी कि इन मैसेज को कोई भी डिकोड नहीं कर पाएगा। कंपनी का मानना है कि इससे यूजर्स के का अनुभव बेहतर होगा और वह आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। Also Read - Twitter यूजर कर रहा परेशान? ऐसे करें ब्लॉक, बहुत आसान है तरीका

कंपनी के मालिक एलन मस्क ने खुद ट्वीट कर डीएम फीचर लॉन्च होने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एनक्रिप्टेड डायरेक्ट मैसेज का अर्ली वर्जन लॉन्च हो गया है। इसे इस्तेमाल करें, लेकिन अभी भरोसा न करें। ऐसे में अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई मैसेज एन्क्रिप्टेड होंगे या नहीं। Also Read - Twitter पर 8GB साइज वीडियो अपलोडिंग से लेकर Tweet बूस्ट तक, आने वाले कई नए फीचर्स, देखें पूरी लिस्ट

Early version of encrypted direct messages just launched. Also Read - Elon Musk का बड़ा ऐलान, Twitter कंटेंट सब्सक्रिप्शन में करेगा 10 प्रतिशत की कटौती

Try it, but don’t trust it yet.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023