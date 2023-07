अब Twitter की इस सर्विस के लिए भी देने होंगे पैसे, वेरिफाइड यूजर्स ही कर पाएंगे यूज

Twitter की सर्विस Tweetdeck का यूज करने के लिए अब लोगों को ट्विटर ब्लू सब्क्रिप्शन लेकर अपने अकाउंट को वेरिफाइड करना होगा। TweetDeck के नए वर्जन की लॉन्चिंग के साथ कंपनी ने यह घोषणा की है।

Twitter ने अपनी एक और सर्विस को पेड करने की घोषणा कर दी है। अब TweetDeck का यूज करने के लिए भी अकाउंट का वेरिफाइड होना जरूरी होगा। ट्विटर यूजर्स को जल्द TweetDeck का यूज करने के लिए अपने अकाउंट को वेरिफाइड करना पड़ेगा। लोकप्रिय माइक्रोब्लोगिंग वेबसाइट Twitter ने सोमवार को एक ट्वीट के जरिए यह घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि यह अगले 30 दिन में लागू हो जाएगा। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं।

Twitter Support ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके घोषणा कि है कि कंपनी ने TweetDeck का नया और बेहतर वर्जन लॉन्च किया है। सभी यूजर्स नीचे की तरफ दिए गए लेफ्ट मेनू में Try the New Tweetdeck का ऑप्शन सिलेक्ट करके https://tweetdeck.twitter.com के जरिए अपनी सेव की गई सर्च और वर्कफ्लो तक एक्सेस कर सकते हैं।

ट्वीट में बताया गया है कि TweetDeck का एक्सेस पाने के लिए यूजर का वेरिफाइड होना जरूरी है। यह नियम अगले 30 दिनों के भीतर लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि TweetDeck के दोनों वर्जन या सिर्फ नए वर्जन के लिए ही चार्ज देना होगा।

TweetDeck के नए वर्जन के साथ आपकी सभी सेव की गई सर्च, लिस्ट और कॉलम नए ट्वीटडेक पर ले जाए जाएंगे। जब आप पहली बार एप्लिकेशन लोड करेंगे तो आपको अपने कॉलम इन्पोर्ट करने के लिए कहा जाएगा।

ट्वीटडेक अब पूर्ण कंपोजर कार्यक्षमता, स्पेस, वीडियो डॉकिंग, पोल और बहुत कुछ का सोपर्ट करता है। ट्वीटडेक में टीम की फंक्शनेलिटी अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में इसे रिस्टोर कर दिया जाएगा।

ट्वीटडेक के लिए चार्ज करना ट्विटर के राजस्व में बढ़ोतरी कर सकता है।

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.

Some notes on getting started and the future of the product…

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023