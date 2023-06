Twitter का स्पेशल यूजर्स को गिफ्ट, अब Tweet Edit करने के लिए मिलेगा 1 घंटे का समय

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) ने कुछ महीने पहले यूजर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म पर एडिट बटन जोड़ा था, जिसमें उन्हें ट्वीट एडिट करने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया। अब कंपनी ने इस समय सीमा को बढ़ाकर 1 घंटा कर दिया है। यानी कि यूजर अब अपने ट्वीट को 1 घंटे के भीतर एडिट कर पाएंगे। Also Read - Twitter पर आसानी से कर सकेंगे फेक फोटो और वीडियो की पहचान, आ रहा काम का फीचर

ट्वीटर ने ट्वीट कर बताया कि अब ब्लू सब्सक्राइबर 1 घंटे के अंदर अपने ट्वीट्स (Tweets) एडिट कर सकेंगे। यह फीचर लाइव हो गया है। हालांकि, एडिट सुविधा को अभी तक नॉन-ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए जारी नहीं किया गया है।

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets.

— Twitter Blue (@TwitterBlue) June 7, 2023