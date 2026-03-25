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AI वीडियो बनाने वाला ऐप Sora जल्द होगा बंद, कंपनी ने किया कंफर्म

OpenAI ने वीडियो जेनरेशन ऐप Sora को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐप को साल 2025 में लॉन्च किया गया था, जो लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हुआ। हालांकि, समय के साथ इसकी लोकप्रियता घटने लगी।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 25, 2026, 10:44 AM (IST)

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OpenAI ने साल 2025 में अपने वीडियो जेनरेशन ऐप Sora को लॉन्च किया था। यह एप्लिकेशन कम समय में लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई। इसके जरिए खूब वीडियो बनाई गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। अब कंपनी ने इस ऐप को बंद करने का फैसला लिया है, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया है कि एप्लिकेशन को क्यों बंद किया जा रहा है। news और पढें: Microsoft ने लॉन्च किया MAI-Image-2 का सेकंड जनरेशन मॉडल, जानिए क्या है इसमें खास

जब Sora को लॉन्च किया गया, तब यह ऐप लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हुआ। इस ऐप से बनाई गई वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई। समय बीतने के साथ लोगों की दिलचस्पी ऐप के प्रति कम होने लगी। यह स्थिति काफी हद तक Meta Horizon Worlds जैसी है, जो शुरू में बहुत लोकप्रिय हुआ और बाद में लोगों के दिल से उतर गया। news और पढें: OpenAI लेकर आया GPT 5.4 mini और GPT 5.4 nano AI मॉडल, मिनटों पूरे होंगे मुश्किल टास्क

सोरा को खासतौर पर AI वीडियो जनरेट करने के लिए बनाया गया है। इस ऐप में Cameos नाम का फीचर दिया गया है, जिससे यूजर्स अपने चेहरे को स्कैन करके खुद की डीपफेक वीडियो बना सकते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद डीपफेक वीडियो की बाढ़ आ गई, जिनमें सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर्स की वीडियो भी शामिल थी। इस वजह से कंपनी पर केस दर्ज हुआ और फीचर अपडेट करने का आदेश दिया गया। इसके बाद ऐप में बदलाव किया गया और पब्लिक फिगर्स की वीडियो बनाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि सोरा को बंद करने की वजह कॉपीराइट और एआई कंटेंट है। कई कंपनियों ने एआई मॉडल के प्रशिक्षण के तरीके को लेकर सवाल उठाएं।

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अंत में बताते चलें कि ओपनएआई ने सोरा को सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से वीडियो बनाने के लिए बनाया गया था। इस प्लेटफॉर्म को साल 2024 में टीज किया गया। इसके बाद वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया। इसके बाद यह तेजी से लोकप्रिय हुआ। अब यह बंद होने वाला है।