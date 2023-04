Twitter ने नहीं लगाई Substack लिंक शेयर करने पर रोक, Elon Musk ने किया कंफर्म

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter और पॉपुलर लेखर व पत्रकार Matt Taibbi के बीच काफी समय से खीच-तान चल रही है। हाल ही में टाइबी ने कंपनी पर सबस्टैक लिंक एम्बेड करने पर रोक लगाने का आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे आज पहले पता चला कि इस प्लेटफॉर्म पर सबस्टैक लिंक ब्लॉक किए जा रहे हैं। जब मैंने पूछा क्यों, मुझे बताया गया कि यह नए सबस्टैक नोट्स प्लेटफॉर्म पर चल रहे विवाद की वजह से किया गया है। Also Read - Elon Musk ने बदला Twitter का लोगो, नीली चिड़िया की जगह आ गया डॉगी

Of all things: I learned earlier today that Substack links were being blocked on this platform.

When I asked why, I was told it's a dispute over the new Substack Notes platform…

— Matt Taibbi (@mtaibbi) April 7, 2023