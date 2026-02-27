Instagram पर बच्चों की खतरनाक सर्च अब नहीं रहेगी सीक्रेट, पेरेंट्स को मिलेगा तुरंत अलर्ट

Meta ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर टीनएजर्स की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए एक नए फीचर घोषित किया है। इस अपडेट के तहत अगर कोई टीनएजर बार-बार खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े शब्द सर्च करता है, तो उसके माता-पिता को अलर्ट भेजा जाएगा। कंपनी के अनुसार यह अलर्ट ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सऐप या इन-ऐप नोटिफिकेशन के जरिए भेजा जाएगा। यह फीचर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK और America जैसे चुनिंदा देशों में अगले हफ्ते से शुरू होगा और साल के अंत तक बाकी देशों में भी लागू किया जाएगा। Meta का कहना है कि इसका उद्देश्य संभावित खतरे के संकेतों को जल्दी पहचानना और माता-पिता को समय रहते जानकारी देना है।

कितनी बार सर्च करने पर जाएगा नोटिफिकेशन?

कंपनी ने बताया कि यह नोटिफिकेशन तभी भेजा जाएगा जब टीनएजर्स एक छोटे समय में कई बार सेल्फ-हार्म से जुड़े शब्द सर्च करेगा, हालांकि Meta ने यह साफ नहीं किया है कि कितनी बार सर्च करने पर अलर्ट जाएगा या वह समय सीमा क्या होगी। यह सुविधा केवल उन्हीं माता-पिता को मिलेगी जिन्होंने Instagram का पैरेंटल सुपरविजन टूल ऑन किया हुआ है। फीचर लागू होने से पहले माता-पिता और टीनएजर्स, दोनों को इसकी जानकारी दी जाएगी। अगर सिस्टम को लगे कि टीनएजर खतरनाक या चिंताजनक शब्दों की लगातार तलाश कर रहा है, तो तुरंत अभिभावक को सूचना भेजी जाएगी ताकि वे समय रहते बच्चे से बातचीत कर सकें।

अलर्ट मिलने के साथ-साथ माता-पिता को क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

अलर्ट पर क्लिक करने के बाद माता-पिता को एक फुल-स्क्रीन मैसेज दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि उनके बच्चे ने कितनी बार ऐसे शब्द सर्च किए हैं। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई गाइडेंस भी दी जाएगी, जिससे माता-पिता समझ सकें कि इस संवेदनशील मुद्दे पर अपने बच्चे से कैसे बात करें। Meta का कहना है कि वह पहले से ही ऐसे सर्च को ब्लॉक करता है जो साफ तौर पर खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े हों और यूजर्स को हेल्पलाइन व सपोर्ट संसाधनों की ओर रीडायरेक्ट करता है।

कंपनी का क्या कहना है?

Meta ने माना कि कभी-कभी ऐसे अलर्ट उस स्थिति में भी भेजे जा सकते हैं जब तुरंत कोई खतरा न हो, लेकिन कंपनी का कहना है कि सावधानी बरतना ज्यादा जरूरी है। उसका उद्देश्य माता-पिता को अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं, बल्कि संभावित जोखिम को नजरअंदाज होने से बचाना है। इसके अलावा कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि इस साल के अंत तक वह अपने AI टूल्स के साथ टीनएजर्स की कुछ खास बातचीत पर भी इसी तरह के नोटिफिकेशन शुरू करेगी। अगर कोई टीनएजर AI से सेल्फ-हार्म से जुड़े सवाल पूछता है, तो उसके माता-पिता को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। Meta का दावा है कि यह कदम सोशल मीडिया पर टीनएजर्स की सुरक्षा को और बेहतर बनाएगा और परिवारों को समय रहते सतर्क रहने में मदद करेगा।