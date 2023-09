iPhone 15 मिनटों में पहुंचेगा आपके पास, Blinkit ने शुरू की नई सर्विस

iPhone 15 Series की सेल आज यानी 22 सितंबर से भारत में शुरू हो गई है। एप्पल की नई आईफोन सीरीज खरीदने के लिए दिल्ली और मुंबई के एप्पल स्टोर पर लोगों की लंबी लाइन देखी जा सकती है। iPhone 15 के इस क्रेज को देखते हुए Blinkit ने नई आईफोन सीरीज की होम डिलीवरी शुरू की है। यूजर्स Blinkit ऐप के जरिए मिनटों में iPhone 15 सीरीज घर मंगा सकते हैं और लाइन में भी लगने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन डिलीवरी ऐप ने पिछले साल भी iPhone 14 और iPhone 14 Pro की होम डिलीवरी की थी। इस ऐप के जरिए iPhone 15 और iPhone 15 Plus घर मंगाया जा सकता है।

Blinkit के को-फाउंडर अल्बिन्दर ढींढसा ने अपने X (Twitter) हैंडल से बताया कि नया iPhone 15 अब ब्लिंकिट पर उपलब्ध है। इसके लिए ब्लिंकिट ने एप्पल रिटेलर Unicorn Store के साथ साझेदारी की है। राजधानी दिल्ली-NCR, मुंबई, पुणे और बेंगलुरू के Blinkit यूजर्स iPhone 15 और iPhone 15 Plus को घर मंगा सकते हैं। इन शहरों में यूजर्स को महज 10 मिनट में नया iPhone 15 डिलीवर किया जाएगा।

The all-new iPhone 15 is now available on Blinkit!

We’ve partnered with @UnicornAPR again to make this a reality for Blinkit customers in Delhi NCR, Mumbai & Pune (for now).

Super proud of the platform that can put the new iPhone in your hands on launch day in 10 minutes!💛 pic.twitter.com/QTFYkJ2nFL

— Albinder Dhindsa (@albinder) September 22, 2023