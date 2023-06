समय के समय साथ-साथ Artificial Intelligence (AI) का चलन बढ़ता जा रहा है। Open AI और Google के बाद अब और भी टेक कंपनियां इस तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं। लिस्ट में अब एक और नाम Instagram शामिल हो गया है। जी हां, Meta के स्वामित्व वाला शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म Instagram भी अपना AI Chatbot लाने की योजना में है। इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को वीडियो और फोटो शेयर करने के साथ-साथ डायरेक्ट मैसेज (DMs) का फीचर भी देता है ताकि वे अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर पाएंगे। अब कंपनी चैट एक्सपीरियंस को और भी मजेदार करने के लिए AI Chatbot लाने पर काम कर रहा है। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - Instagram पर ऐसे बढ़ेगी Reach, CEO ने बताए तरीके

रिवर्स इंजीनियन Alessandro Paluzzi का दावा है कि इंस्टाग्राम AI Agent (Boot) पर काम कर रहा है। Alessandro अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया गया है कि इंस्टाग्राम अधिर मजेदार और एन्गेजिंग एक्पीरियंस के लिए आपकी चैट्स में AI Agent (Boot) लाने पर काम कर रहा है।

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You’ll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023