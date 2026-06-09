Instagram ने नया “Reorder Grid” फीचर रोलआउट कर दिया है। इस फीचर के जरिए आप अपनी प्रोफाइल में मौजूद फोटो और वीडियो को अब अपने हिसाब से आगे-पीछे कर सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना इंस्टाग्राम पोस्ट काफी मेजदार और आकर्षित है, तो अब आप नए फीचर के जरिए उस पुराने पोस्ट को सबसे टॉप पर लगा सकते हैं। यह इंस्टाग्राम में मौजूद Pin फीचर से अलग है। पिन फीचर के तहत आप 3 फेवरेट पोस्ट को टॉप पर लगा सकते हैं, जिसके बाद लेटेस्ट पोस्ट उसके नीचे दिखाई देते हैं। हालांकि, Reorder Grid फीचर के तहत आप नई-पुरानी पोस्ट को अपने हिसाब से कहीं भी एडस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई पोस्ट 2 लाइन के बाद दिखे, तो उसे आप Drag करके नीचे भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Instagram Reels खुद-ब-खुद होंगी Scroll, बस ON कर दें यह फीचर

Instagram अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। इस लिस्ट में अब “Reorder Grid” फीचर एड हो गया है, जिसके बाद आप किसी भी फोटो व वीडियो को अपने हिसाब से ग्रिड में आगे या फिर पीछे कर सकते हैं। यह नया फीचर यूजर्स को कंट्रोल देता है कि वो अपनी प्रोफाइल को जैसा दिखाना चाहते हैं, वैसे एडजस्ट कर सकेंगे। इस फीचर के तहत अब प्रोफाइल में दिखने वाले ग्रिड पोस्ट डेट के हिसाब से नहीं बल्कि यूजर की मर्जी के हिसाब से दिखाई देंगे। और पढें: Instagram Plus Premium हो गया लॉन्च, पैसे देकर अब प्रीमियम फीचर्स कर सकेंगे एक्सेस

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आपको बता दें, इस फीचर की जानकारी Instagram के हेड Adam Mosseri ने एक साल पहले ही दे दी थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि कंपनी इस फीचर पर काम कर रही है। वहीं, अब लगभग 1 साल बाद कंपनी ने फाइनली इस फीचर को ऑफिशियली रोलआउट कर दिया है। यह फीचर ग्लोबली रिलीज किया गया है, जिसे आप तक पहुंचने में समय लग सकता है। हालांकि, Techlusive ने अपने iPhone डिवाइस में इस फीचर को प्राप्त कर लिया है।

How to rearrange your Instagram Reorder Grid Feature

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Instagram ओपन करें।

2. इसके बाद प्रोफाइल पर जाएं।

3. यहां आपको उस इंस्टाग्राम पोस्ट पर प्रेस व होल्ड करना है, जिसे आप ग्रीड में आगे-पीछे करना चाहते हैं।

4. अब पॉप-अप मैन्यू ऑप्शन में आपको नया “Reorder Grid” का ऑप्शन दिखेगा।

5. जैसे ही आप “Reorder Grid” पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप उस पोस्ट को Drag करके कहीं भी Grid में एडजस्ट कर सकेंगे।

Add Techlusive as a Preferred Source

आपके द्वारा किया गया बदलाव तुरंत आपकी Grid पर दिखने लगेगा और आपने उस पोस्ट को जहां भी Drag and Drop किया है, उसे वहां देखा जा सकेगा। यह नया फीचर खासतौर पर क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट, ब्रांड्स व स्मॉल बिजनेस के काम आने वाला है। अब आप अपने पोस्ट को डेट के हिसाब से नहीं बल्कि अपने स्टाइल, लेटेस्ट प्रोजेक्ट व अहम पोस्ट के हिसाब से ग्रीड में अरैंज कर सकते हैं।