Instagram में आया कमाल का फीचर, स्टेटस में लगा पाएंगे वीडियो नोट्स

Instagram ने यूजर्स के लिए एक नया फीचर जारी किया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स इस इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वीडियो नोट्स शेयर करने के लिए कर सकेंगे। बता दें कि मेटा ने इंस्टाग्राम के लिए नोट्स फीचर पिछले साल रोल आउट किया था। यह फीचर भी ठीक उसी तरह काम करेगा, जिस तरह से व्हाट्सऐप स्टेटस काम करता है। पहले यूजर्स स्टेटस अपडेट के लिए केवल टेक्स्ट या इमोजी का ही इस्तेमाल कर पाते थे। अब यूजर्स स्टेटस अपडेट में दो सेकेंड का लूपिंग वीडियो नोट भी स्टेटस में अपलोड कर सकेंगे। इस वीडियो नोट को अपने क्लोज फॉलोअर्स और फ्रेंड्स में शेयर कर पाएंगे।

इसके अलावा Instagram से जुड़ी एक और नई लीक सामने आई है, जिसके मुताबिक, फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म एक नए प्राइवेसी फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें यूजर यह फैसला कर सकेगा कि उसके रील्स और पोस्ट कौन-कौन देख पाएंगे। यह फीचर यूजर्स को अपनी रील्स और पोस्ट को किसी स्पेसिफिक यूजर से छिपाने में मदद करेगा। Instagram ने अपने सपोर्ट पेज पर इस नए वीडियो शेयरिंग फीचर के बारे में जानकारी शेयर की है। इसमें छोटे वीडियो नोट्स को स्टेटस के जरिए शेयर किया जा सकेगा।

इंस्टाग्राम का यह नया फीचर फिलहाल केवल स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो कैप्चर करना सपोर्ट कर रहा है। अन्य स्टेटस की तरह ही इंस्टाग्राम का वीडियो नोट्स भी केवल 24 घंटे के लिए दिखेगा। इस फीचर में यह रिस्ट्रिक्शन भी है कि इसमें यूजर्स अपने पहले के रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल नोट्स के लिए नहीं कर पाएंगे। यूजर केवल रियल टाइम सेल्फी वीडियो ही नोट्स के लिए यूज कर पाएंगे।

#Instagram is testing the ability to decide who can see when you like other people’s posts and reels pic.twitter.com/BWeOhWSLyJ

— Hammod Oh (@ihammod_oh) December 10, 2023