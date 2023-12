Instagram जल्द ही अपने यूजर्स के लिए नया प्राइवेसी फीचर रिलीज करने वाला है। लेटेस्ट लीक की मानें, तो जल्द ही फोटो व वीडियो शेयरिंग ऐप पर यूजर्स को लाइक कंट्रोल करने की क्षमता मिलने वाली है। इस नई पावर के साथ यूजर्स यह तय कर सकेंगे कि उनके पोस्ट व Reels पर आए लाइक्स कौन-कौन देख सकता है। बता दें, अभी इंस्टाग्राम पोस्ट पर आए लाइक हर कोई देख सकता है। अगर आप नहीं चाहते कि कुछ लोग आपके पोस्ट पर आए लाइक्स देखें, तो आपके पास इसे ऑफ करने का नया ऑप्शन उपलब्ध होगा। यह फीचर Whatsapp के प्रोफाइल फोटो के साथ आने वाले प्राइवेसी ऑप्शन की तरह है, जिसमें यूजर्स तय करते हैं कि उनकी प्रोफाइल फोटो कौन देख सकता है और कौन नहीं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

Hammod Oh नाम के X (Twitter) यूजर्स ने लेटेस्ट पोस्ट शेयर करके नए फीचर की जानकारी दी है। टिप्सटर के मुताबिक, Instagram इन दिनों एक ऐस नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें यूजर्स तय कर सकेंगे कि उनके पोस्ट पर आए Likes कौन-कौन देख सकता है।

#Instagram is testing the ability to decide who can see when you like other people’s posts and reels pic.twitter.com/BWeOhWSLyJ — Hammod Oh (@ihammod_oh) December 10, 2023



अपने पोस्टर में टिप्सटर ने इसके दो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि यूजर्स को Instagram प्राइवेसी के तहत Likes That You’ve Made नया ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में यूजर्स को लाइट कंट्रोल के लिए 4 नए ऑप्शन दिखाई देंगे।

ये 4 ऑप्शन होंगे-

-Allow everyone to see likes

-Allow people that you follow to see likes

-Allow close friends to see likes

-Don’t allow anyone to see likes

Allow everyone to see likes ऑप्शन सेट करने पर यूजर्स के लाइक हर कोई देख सकेगा। Allow people that you follow to see likes ऑप्शन में आपके पोस्ट के लाइक केवल वही लोग देख सकेंगे, जो आपको फॉलो करते हैं। वहीं, Allow close friends to see likes ऑप्शन में आपके द्वारा चुने केवल कुछ ही लोगों को आपके पोस्ट पर शो होने वाले लाइक्स की संख्या देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट के लाइक कोई न देखे, तो आप Don’t allow anyone to see likes ऑप्शन के साथ जा सकते हैं।