Instagram ने एक नया फीचर collaborative collections फीचर लॉन्च किया है। यह इंस्टाग्राम यूजर्स को अपने दोस्तों के साथ फोटो, वीडियो, रील और पोस्ट सेव करने के साथ-साथ शेयर करने की सुविधा देता है। अगर आप उन यूजर्स में से हैं, जो इंस्टाग्राम पर दोस्तों के साथ फोटो और रील शेयर करते हैं। साथ ही, इन सभी फोटोज, वीडियो और मीम्स को एक ही जगह सेव करके रखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का यह नया फीचर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Instagram द्वारा लॉन्च किया गया नया Collaborative Collections फीचर दोस्तों और परिवार वालों के साथ बनाए गए एक ग्रुप के जैसा है। इसमें आप सभी मीडिया फाइल को एक-साथ एक जगह पर सेव करके रख सकते हैं। इसी तरह, इंस्टाग्राम यूजर्स को उनके दोस्तों के साथ या उनके बिना कस्टम कलेक्शन करने की सुविधा देता है।

Meta के स्वामित्व वाले इस लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इस नए फीचर की जानकारी शेयर की है। ट्वीट के अनुसार, इस नए फीचर का यूज करने के लिए उस पोस्ट को ओपन करें, जिसे सेव करना चाहते हैं। फिर Save आइकन पर क्लिक कर दें। इसके बाद क्रिएट नया Collaborative Collection पर क्लिक करें। फिर कलेक्शन को नाम दें और टॉगल ऑन कर दें।

