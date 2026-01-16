comscore
  Instagram Gets 5 Indian Languages For Dub Reels Including Tamil Bengali More

Instagram क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी, अब हिन्दीं ही नहीं इन 5 भाषाओं में भी बना पाएंगे Reels

Instagram ने इंडियन क्रिएटर्स के लिए रील में पिछले साल हिंदी भाषा का सपोर्ट दिया था। अब रील के लिए हिंदी के साथ-साथ बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु भाषा भी मिलेगी।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 16, 2026, 04:53 PM (IST)

Instagram ने भारतीय क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर AI तकनीक से लैस वॉइस ट्रांसलेशन और लिप-सिंकिंग फीचर का विस्तार कर पांच भारतीय भाषाओं को जोड़ा है। इस अपडेशन से क्रिएटर्स के लिए क्रिएटिव Reels बनाना आसान हो जाएगा और यूजर्स भी अपनी भाषा में रील देख पाएंगे। इससे क्रिएटर और यूजर के बीच तालमेल भी बेहतर होगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर 2025 में House of Instagram इवेंट में फीचर का ऐलान किया गया, तब इनमें केवल हिंदी का सपोर्ट दिया गया था। news और पढें: MediaTek ने लॉन्च किए Dimensity 9500s और Dimensity 8500 चिपसेट, Snapdragon 8 Gen 5 को मिलेगी कड़ी टक्कर

हिंदी के साथ मिलेंगे ये पांच भाषाएं

सोशल मीडिया जाइंट Instagram ने नवंबर 2025 में रील, कैप्शन और इन-वीडियो फॉन्ट के लिए हिंदी भाषा का सपोर्ट दिया था। अब कंपनी ने डबिंग और लिंक-सिंकिंग के लिए बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु भाषा का सपोर्ट दिया है। इससे क्रिएटर्स को रीच बढ़ाने में मदद मिलेगी। news और पढें: भारतीय AI स्टार्टअप्स के लिए गूगल का बड़ा दांव, लॉन्च किया नया खास प्रोग्राम

कंपनी का कहना है कि डब वीडियो सुनने में बिल्कुल भी रोबोटिक नहीं लगेंगी। मेटा एआई (Meta AI) इन वीडियो की ऑडियो को क्रिएटर की आवाज के स्वर और टोन के हिसाब से कस्टामाइज कर देगा, जिससे वीडियो अधिक जीवंत लगेगी और ऐसा लगेगा कि वीडियो में आवाज क्रिएटर की है। news और पढें: X के Grok पर नहीं बनाई जा सकेंगी Bikini इमेज, लगी अश्लील कंटेंट पर लगाम

टेक्स्ट के लिए मिलेंगे Devanagari फॉन्ट

इंस्टाग्राम में इंडियन फॉन्ट भी मिलेंगे। इससे क्रिएटर्स वीडियो में इस्तेमाल होने वाले टेक्स्ट व कैप्शन के लिए Devanagari, Bengali, Assamese और Marathi फॉन्ट का उपयोग कर पाएंगे। इन भाषाओं का सपोर्ट सबसे पहले Android यूजर्स को मिलेगा।

अक्टूबर 2025 में जारी हुआ यह फीचर

अंत आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए Map फीचर को रोलआउट किया था। इस फीचर की मदद से अपनी लोकेशन प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के साथ दूसरे यूजर्स की लोकेशन को देखा भी जा सकता है। इसके अलावा, मैप फीचर के माध्यम से उन जगहों को भी देख सकते हैं, जहां पॉपुलर रील शूट हुई।

इंस्टाग्राम का यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है। इसे ऑन करके अपनी लोकेशन शेयर की जा सकती है। इसके लिए डिवाइस का जीपीएस ऑन करना पड़ता है।