Google Photos में आए एक साथ कई एडिटिंग टूल, बेहतर तरीके से कर पाएंगे फोटो एडिट

Google Photos का इस्तेमाल दुनियाभर में फोटो और वीडियो क्लाउड में सेव करने के लिए किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर क्रोपिंग, कलर फिल्टर, कलर करेक्शन और रोटेटिंग जैसे एडिटिंग फीचर मौजूद हैं। इनकी मदद से यूजर अपनी तस्वीरों को एडिट कर सकते हैं। अब कंपनी ने गूगल फोटोज प्लेटफॉर्म में नए एडिटिंग टूल ऐड किए हैं, जिनके जरिए यूजर अपनी फोटोज में आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल पाएंगे।

टेक कंपनी गूगल (Google) ने ट्वीट कर बताया कि Portrait Light, Portrait Blur, Dynamic, Color Pop, HDR और Sky सजेशन फीचर को वेब यूजर्स के लिए जारी किया गया है। इन टूल के माध्यम से यूजर अब अपनी फोटो को बेहतर तरीके से एडिट कर सकते हैं।

कंपनी का कहना है कि इन सुविधाओं से यूजर अपनी बेहद क्रिएटिव इमेज तैयार कर सकेंगे और ये उनके बहुत काम आएंगे। आपको बता दें कि इन फीचर को पहले ही मोबाइल ऐप के लिए रोलआउट किया जा चुका है।

Just dropped! Portrait Light, Portrait Blur, Dynamic, Color Pop, HDR, and Sky suggestions are now available for #GoogleOne members on web so you can easily edit your photos, right from your computer.

Want to unlock these features? Sign up for #GoogleOne https://t.co/tDs4VSVEtM pic.twitter.com/lejysxpqEl

— Google Photos (@googlephotos) June 12, 2023