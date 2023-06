Elon Musk ने Twitter के लिए फाइनली एक नया और मजेदार फीचर रोलआउट कर दिया है। इस फीचर का नाम है ‘Twitter Highlights‘। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने फेवरेट ट्वीट को प्रोफाइल पर हाइलाइट कर सकेंगे। यह फीचर काफी हद तक Instagram के पॉपुलर हाइलाइट्स फीचर की तरह है, जिसमें यूजर्स अपने फेवरेट इंस्टाग्राम पोस्ट को हाइलाइट बनाकर प्रोफाइल में टॉप पर सेट कर देते हैं। Also Read - Twitter स्मार्ट टीवी यूजर्स के लिए जल्द लॉन्च करेगा वीडियो ऐप, मस्क ने किया कंफर्म

Twitter Highlights फीचर की जानकारी सबसे पहले DogeDesigner नामक ट्विटर हैंडल के जरिए सामने आई। इस ट्वीट में जानकारी दी गई है कि ट्विटर पर फाइनली Twitter Highlights फीचर लाइव हो गया है। अब आप अपने फेवरेट ट्वीट को प्रोफाइल में टॉप पर दिखा सकेंगे। इस ट्वीट को बाद में Elon Musk ने भी Retweet किया। पोस्ट में एक छोटा टीजर वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि यूजर्स कैसे अपने फेवरेट ट्वीट के हाइलाइट्स बना सकते हैं। Techlusive Hindi ने व्यक्तिगत तौर पर इस फीचर को चेक किया, तो पाया गया कि यह फीचर सभी के लिए रोलआउट हो चुका है। Also Read - Twitter का वीडियो और क्रिएटर पर रहेगा पूरा फोकस, जल्द बनेगा 'सुपर ऐप'

Also Read - Jack Dorsey ने कहा- भारत में Twitter बंद करने की मिली थी धमकी, केंद्र सरकार ने बताया सरासर झूठ

“Highlights Tab” is now live on Twitter. You can now showcase your favorite tweets on your profile.  pic.twitter.com/nPz7DfNeIZ

— DogeDesigner (@cb_doge) June 18, 2023