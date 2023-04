Elon Musk अपने अजीबो-गरीब ट्वीट के लिए जाने जाते हैं। ट्विटर की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद से एलन मस्क ने कई ऐसे ट्वीट किए हैं, जिनको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। पिछले दिनों ट्विटर लोगो से नीली चिड़िया की जगह कुत्ते की फोटो लगाने के बाद अब Twitter में से ‘W’ को गायब कर दिया है। एलन मस्क ने इस बात की जानकारी पोस्ट के जरिए दी है। Twitter के लोगो में से W गायब करने के बाद इसका नाम Titter रह गया है।

Tesla CEO ने अपने पोस्ट में कंपनी के सेन फ्रेंसिस्को हेडक्वॉर्टर की तस्वीर शेयर की है, जिसमें Twitter से ‘W’ को उजले रंग से पेंट करके Titter बना दिया गया है। मस्क ने अपनो पोस्ट में लिखा है कि ऑफिस के लैंडलॉर्ड चाहते थे कि कानूनी तौर पर वो Twitter से W न हटाए, इसके लिए उन्होंने W को उजले रंग से पेंट कर दिया और इस समस्या का समाधान मिल गया। Elon Musk के इस ट्वीट को करीब 27 हजार लोगों ने रिट्वीट किया है और यह माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया।

Our landlord at SF HQ says we’re legally required to keep sign as Twitter & cannot remove “w”, so we painted it background color. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq

— Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2023