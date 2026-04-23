UP Board Result 2026: आज 4 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट , ऐसे करें Website, DigiLocker और UMANG App पर चेक

Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) आज 23 अप्रैल 2026 को दोपहर 4 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। इस साल करीब 55 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है और सभी को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपने अंक देख सकेंगे। रिजल्ट के साथ UP Board, Pass Percentage, टॉपर लिस्ट, लड़के-लड़कियों का प्रदर्शन और जिलावार आंकड़े भी जारी कर सकता है।

वेबसाइट पर कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र सबसे पहले UPMSP official website (upmsp.edu.in) पर जा सकते हैं। यहां रोल नंबर डालकर आसानी से मार्कशीट देख सकते हैं, हालांकि भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसलिए छात्रों को पहले से रोल नंबर तैयार रखने की सलाह दी गई है। यह ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी (Provisional) होगी, जबकि असली मार्कशीट और सर्टिफिकेट बाद में स्कूल से मिलेंगे, जो आगे एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएंगे।

DigiLocker पर कैसे देखें रिजल्ट?

DigiLocker के जरिए UP Board का रिजल्ट चेक करना बहुत आसान है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं…

सबसे पहले DigiLocker की वेबसाइट (digilocker.gov.in) खोलें या मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ओपन करें।

इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉगिन करें।

लॉगिन करने के बाद होमपेज पर ‘Board of Secondary Education Uttar Pradesh’ सर्च करें।

अब आपको ‘UP Board High School Result 2026 (Class 10)’ या ‘UP Board Intermediate Result 2026 (Class 12)’ का ऑप्शन दिखाई देगा। अपने क्लास के अनुसार सही ऑप्शन चुनें। इसके बाद अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें।

जैसे ही आप डिटेल्स डालेंगे, आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिख जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके अपने फोन या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं।

इस डिजिटल मार्कशीट में आपकी पूरी जानकारी होगी, जैसे आपका नाम, माता-पिता का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम और परीक्षा से जुड़ी जानकारी, साथ ही इसमें हर विषय के अंक, कुल अंक, पासिंग मार्क्स और आपकी डिवीजन भी लिखी होगी। इसलिए मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जरूर चेक करें।

UMANG App पर कैसे देखें रिजल्ट?

UMANG ऐप से भी UP Board का रिजल्ट आसानी से चेक किया जा सकता है…

सबसे पहले अपने फोन में UMANG App डाउनलोड करें और उसे ओपन करें। ऐप खुलने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।

लॉगिन करने के बाद सर्च बॉक्स में ‘UP Board’ या ‘UPMSP’ लिखकर सर्च करें। इसके बाद रिजल्ट से जुड़ा सही ऑप्शन चुनें।

अब आपको अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी, जैसे ही आप सही डिटेल्स डालेंगे, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।

इसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और चाहें तो उसे डाउनलोड करके अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं, ताकि आगे काम आ सके।

FAQ

UP Board Result 2026 कब जारी होगा?

Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) 23 अप्रैल 2026 को दोपहर 4 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा।

रिजल्ट कहां-कहां चेक कर सकते हैं?

छात्र ऑफिशियल वेबसाइट, DigiLocker और UMANG App पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

रिजल्ट देखने के लिए क्या जरूरी है?

रिजल्ट चेक करने के लिए आपका रोल नंबर और बेसिक डिटेल्स होना जरूरी है।

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अगर वेबसाइट स्लो हो जाए तो क्या करें?

ज्यादा ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो सकती है, ऐसे में आप DigiLocker या UMANG App का इस्तेमाल करके आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं।