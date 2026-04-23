UP Board Result 2026: आज 4 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट , ऐसे करें Website, DigiLocker और UMANG App पर चेक

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 23, 2026, 02:45 PM (IST)
Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) आज 23 अप्रैल 2026 को दोपहर 4 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। इस साल करीब 55 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है और सभी को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपने अंक देख सकेंगे। रिजल्ट के साथ UP Board, Pass Percentage, टॉपर लिस्ट, लड़के-लड़कियों का प्रदर्शन और जिलावार आंकड़े भी जारी कर सकता है।
रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र सबसे पहले UPMSP official website (upmsp.edu.in) पर जा सकते हैं। यहां रोल नंबर डालकर आसानी से मार्कशीट देख सकते हैं, हालांकि भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसलिए छात्रों को पहले से रोल नंबर तैयार रखने की सलाह दी गई है। यह ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी (Provisional) होगी, जबकि असली मार्कशीट और सर्टिफिकेट बाद में स्कूल से मिलेंगे, जो आगे एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएंगे।
DigiLocker के जरिए UP Board का रिजल्ट चेक करना बहुत आसान है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं…
UMANG ऐप से भी UP Board का रिजल्ट आसानी से चेक किया जा सकता है…
Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) 23 अप्रैल 2026 को दोपहर 4 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा।
छात्र ऑफिशियल वेबसाइट, DigiLocker और UMANG App पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
रिजल्ट चेक करने के लिए आपका रोल नंबर और बेसिक डिटेल्स होना जरूरी है।
ज्यादा ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो सकती है, ऐसे में आप DigiLocker या UMANG App का इस्तेमाल करके आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं।
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