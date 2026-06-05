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Smartphone से खींचनी है प्रोफेशनल जैसी शानदार फोटो, अभी अपनाएं ये 5 काम की कैमरा Tips

आजकल लोग डिजिटल कैमरे की बजाय स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे तस्वीर क्लिक करना बहुत आसान होता है, लेकिन फोटो क्लिक करते वक्त कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे फोटो की क्वालिटी बिगड़ जाती है। यहां उन ही टिप्स के बारे में बताया गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 05, 2026, 11:13 AM (IST)

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Smartphone Photography Tips: टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के साथ स्मार्टफोन और उसका कैमरा भी बेहतर हुआ है। अब अधिकतर लोग फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल कैमरे की बजाय फोन के कैमरा का उपयोग करते हैं। हालांकि, लोग फोटो क्लिक करने के दौरान गलतियां कर देते हैं, जिससे फोटो ब्लर या फिर खराब हो जाती है। news और पढें: Xiaomi का Modular Optical System आ सकता है इसी साल, टिप्स्टर ने किया क्लेम

फोटोग्राफी करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, तो बेहतरीन तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं। इन्हें फॉलो करने से प्रोफेशनल कैमरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए इस खबर में जानते हैं 5 आसान टिप्स के बारे में, जिन्हें अपनाने से आप अपने फोन से और भी शानदार व प्रोफेशनल दिखने वाली तस्वीरें क्लिक कर सकेंगे। news और पढें: दिवाली पर फोन से पटाखों की वीडियो बनाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, खराब भी हो सकता है कैमरा

कैमरा लेंस

अक्सर देखा गया है कि लोग फोटो क्लिक करते वक्त उसके लेंस को साफ नहीं करते हैं। इससे फोटो की क्वालिटी बिगड़ जाती है और ब्लर आती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए फोन के कैमरा लेंस को माइक्रो फाइबर या फिर सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से साफ करें। ऐसा करने से लेंस सही से साफ हो जाएगा और आप बेहतर तस्वीर खींच सकेंगे। news और पढें: नहीं क्लिक कर पाते बढ़िया फोटो, फॉलो करें ये टिप्स

ग्रिड लाइन

ग्रिड लाइन कैमरे का अहम फीचर है। इसका इस्तेमाल करके बेहतर फोटो क्लिक की जा सकती है। इसे यूज करने के लिए फोन के कैमरे की सेटिंग में जाकर 3×3 ग्रिड लाइन्स को ऑन कर दीजिए। प्रयास करें कि मुख्य ऑब्जेक्ट को ग्रिड लाइन या उनके मिलने वाले प्वाइंट के पास रखें। इससे आपके द्वारा क्लिक की गई तस्वीर ब्लैंस्ड और प्रोफेशनल नजर आएगी। इससे अच्छी तस्वीर खींचने में मदद मिलेगी।

फोकस और एक्सपोजर

ज्यादातर लोग फोटो खींचने के लिए कैमरा खोलकर शटर बटन दबा देते हैं और सोचते हैं कि फोटो क्लिक हो गई है। इस दौरान फोकस करना भूल जाते हैं, जिससे तस्वीर की क्वालिटी बिगड़ जाती है। जब भी तस्वीर खींचे, तो हमेशा स्क्रीन पर टैप करके फोकस करें। इसके साथ स्क्रीन पर ऊपर-नीचे स्वाइप करके ब्राइटनेस को भी अपने हिसाब से एडजस्ट करें। इससे तस्वीर शानदार आएगी और बेहतर डिटेल देखने को मिलेंगी।

एचडीआर और नाइट मोड

लो-लाइट में फोटो लेते वक्त एचडीआर और नाइट मोड का इस्तेमाल न करना, बड़ी गलती है। ऐसी गलती न दोहराए। इस स्थिति में एचडीआर मोड बहुत काम आता है। इससे तस्वीर में चमक आती है। वहीं, नाइट मोड के उपयोग से तस्वीर साफ और डिटेल्ड नजर आती है।

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जूम

फोटोज क्लिक करते समय डिजिटल जूम का कम से कम इस्तेमाल करें। ज्यादा जूम की वजह से फोटो की क्वालिटी खराब होती है और धुंधली व पिक्सेलेटेड नजर आती है। बेहतर होगा कि जूम की जगह खुद ऑब्जेक्ट के पास जाएं और तस्वीर खींचें। इससे तस्वीर की क्वालिटी बनी रहेगी।