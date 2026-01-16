comscore
फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है? वजह बैटरी नहीं, ये सेटिंग्स हो सकती हैं जिम्मेदार

अगर फोन को दिन में बार-बार चार्ज करना पड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि बैटरी खराब हो गई है, असल में कई बार फोन की कुछ सेटिंग्स ही बैटरी तेजी से खत्म होने का कारण बनती हैं। आइए जातने हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 16, 2026, 09:38 AM (IST)

smartphone battery saving tips

photo icon smartphone battery saving tips

आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। कॉल करने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया, ऑफिस का काम और मनोरंजन तक, हर जरूरत के लिए हम फोन पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर फोन की बैटरी बार-बार खत्म होने लगे तो परेशानी होना लाजमी है लेकिन हकीकत यह है कि कई बार बैटरी जल्दी खत्म होने की असली वजह फोन की कुछ सेटिंग्स होती हैं। ये सेटिंग्स बैटरी की खपत बढ़ा देती हैं, जिससे नया फोन भी दिन में दो बार चार्ज करना पड़ सकता है। news और पढें: इन वजहों से फोन की बैटरी जल्दी होती है खत्म, घर बैठे ऐसे करें तुरंत ठीक

इस वजह से फोन करता है सबसे ज्यादा बैटरी कंजप्शन

मोबाइल स्क्रीन को बैटरी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है अगर आपके फोन की ब्राइटनेस हमेशा ज्यादा रहती है या ऑटो-ब्राइटनेस बार-बार एडजस्ट होती रहती है तो बैटरी तेजी से खत्म हो सकती है खासकर बड़े डिस्प्ले और AMOLED स्क्रीन वाले स्मार्टफोन में ज्यादा ब्राइटनेस से बैटरी की खपत बढ़ जाती है। ऑटो-ब्राइटनेस सेंसर बार-बार काम करता है, जिससे फोन ज्यादा पावर खपत करता है, बेहतर यही है कि आप जरूरत के अनुसार ब्राइटनेस को मैन्युअल रूप से सेट करें और सिर्फ तेज धूप या ज्यादा रोशनी वाली जगहों पर ही हाई ब्राइटनेस का इस्तेमाल करें। इससे बैटरी की खपत काफी हद तक कम की जा सकती है। news और पढें: स्मार्टफोन की बैटरी के जल्दी खत्म होने से हो गए हैं परेशान, ये पांच यूजफुल टिप्स आएंगे आपके काम

क्या आप हमेशा GPS ऑन रखते हैं

बैटरी जल्दी खत्म होने की दूसरी बड़ी वजह बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स और लोकेशन सर्विसेज हैं। कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल न होने पर भी बैकग्राउंड में एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया, फूड डिलीवरी और मैप्स जैसे ऐप्स लगातार इंटरनेट और लोकेशन का इस्तेमाल करते रहते हैं अगर लोकेशन सर्विस हमेशा ऑन रहती है तो फोन GPS, Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क के जरिए आपकी लोकेशन ट्रैक करता रहता है, जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है। इसलिए जरूरी है कि गैर-जरूरी ऐप्स का बैकग्राउंड रिफ्रेश बंद किया जाए और लोकेशन एक्सेस को ‘ऑनली व्हाइल यूजिंग ऐप’ या ‘लिमिटेड मोड’ पर रखा जाए।

क्या आप भी बेवजह ऑन रखते हैं ये चीजें

सबसे बड़ी वजह 5G, Bluetooth और Wi-Fi का बेवजह चालू रहना है। जहां 5G नेटवर्क तेज इंटरनेट स्पीड देता है, वहीं यह 4G के मुकाबले ज्यादा बैटरी खर्च करता है खासकर तब जब सिग्नल कमजोर हो। बेकार नेटवर्क में फोन लगातार सिग्नल ढूंढता रहता है, जिससे बैटरी तेजी से गिरती है। इसी तरह अगर Bluetooth और Wi-Fi हमेशा ऑन रहते हैं तो फोन आसपास के डिवाइस और नेटवर्क सर्च करता रहता है। बेहतर बैटरी बैकअप के लिए जहां जरूरत न हो वहां 5G की जगह 4G मोड का इस्तेमाल करें और Bluetooth, Wi-Fi सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ऑन रखें। इन छोटी-छोटी सेटिंग्स में बदलाव करके आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं।