फोन स्टोरेज फुल की टेंशन खत्म! गैलरी से डुप्लीकेट फोटो हटाने की सबसे आसान ट्रिक

स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी जुड़ी है स्टोरेज फुल होना। अक्सर ऐसा तब होता है जब फोन की गैलरी में हजारों फोटो सेव हो जाती हैं और उनमें से कई डुप्लीकेट होती हैं। कई बार हम एक ही फोटो को बार-बार डाउनलोड कर लेते हैं, WhatsApp पर आई तस्वीरों को सेव कर लेते हैं या स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं। धीरे-धीरे यही तस्वीरें फोन की मेमोरी भर देती हैं। नतीजा यह होता है कि नया ऐप डाउनलोड नहीं होता, फोन स्लो हो जाता है और जरूरी अपडेट भी नहीं हो पाते। अच्छी बात यह है कि iPhone और Android दोनों यूजर्स के लिए डुप्लीकेट फोटो हटाने के आसान तरीके मौजूद हैं, जिनकी मदद से कुछ ही मिनटों में काफी स्टोरेज खाली की जा सकती है।

iPhone में से डुप्लीकेट फोटो कैसे हटाएं?

अगर आप Apple iPhone इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह काम और भी आसान है। iPhone में ‘Photos’ App के अंदर ‘Duplicates’ नाम का खास सेक्शन दिया गया है, जो अपने आप एक जैसी तस्वीरों को पहचान लेता है। इसके लिए सबसे पहले Photos App खोलें, फिर Albums में जाएं। वहां नीचे की तरफ Utilities सेक्शन में ‘Duplicates’ का ऑप्शन मिलेगा। इस सेक्शन में आपको सभी डुप्लीकेट फोटो एक साथ दिखाई देंगी। यहां से आप चाहें तो उन्हें ‘Merge’ कर सकते हैं, जिससे सबसे अच्छी क्वालिटी वाली फोटो सेव रहती है या सीधे ‘Delete’ करके अनचाही तस्वीरें हटा सकते हैं। इस फीचर की मदद से कुछ ही समय में सैकड़ों MB या कई बार GB तक स्टोरेज खाली हो सकती है।

Android में से डुप्लीकेट फोटो कैसे डिलीट कर सकते हैं?

वहीं Android यूजर्स के लिए Google Photos एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह ऐप न सिर्फ फोटो बैकअप करता है, बल्कि स्टोरेज खाली करने में भी मदद करता है। सबसे पहले Google Photos खोलें और Library या Utilities सेक्शन में जाएं। यहां ‘Free up space’ का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करने से वे तस्वीरें हट जाती हैं जिनका बैकअप क्लाउड पर सुरक्षित हो चुका है। इससे फोन की लोकल स्टोरेज काफी खाली हो जाती है। इसके अलावा आप ऐप के सर्च और मैनेजमेंट टूल्स की मदद से एक जैसी या बार-बार सेव हुई तस्वीरों को पहचानकर डिलीट कर सकते हैं। नियमित रूप से यह प्रक्रिया करने से फोन की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है।

इस तरीके का भी कर सकते हैं इस्तेमाल?

अगर आपके फोन में डुप्लीकेट फोटो बहुत ज्यादा हैं, तो आप थर्ड-पार्टी क्लीनर ऐप्स का भी सहारा ले सकते हैं। ये ऐप्स AI की मदद से एक जैसी तस्वीरों को पहचानकर हटाने का ऑप्शन देते हैं। Android यूजर्स इन्हें Google Play Store से और iPhone यूजर्स App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसकी रेटिंग और यूजर रिव्यू जरूर जांच लें, ताकि आपकी प्राइवेसी और डेटा सुरक्षित रहे।