गाड़ी की RC खो गई? अब RTO जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऐसे पाएं नई कॉपी

अगर आपकी गाड़ी की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) खो गई है, फट गई है या समय के साथ खराब हो गई है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसी स्थिति में लोगों को सीधे RTO ऑफिस जाना पड़ता था, जहां लंबी लाइनें, फॉर्म भरना और कई बार बार-बार चक्कर लगाना पड़ता था लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत गाड़ी से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब आप घर बैठे ही अपनी गाड़ी की RC की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंकों की जरूरत होगी। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।

सरकार का ऑनलाइन सिस्टम

सरकार ने देशभर की गाड़ियों का डेटा एक जगह सुरक्षित रखने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया है, जिसे Ministry of Road Transport and Highways के तहत ऑपरेट किया जाता है। इसी सिस्टम के माध्यम से VAHAN 4.0 पोर्टल काम करता है, इस पोर्टल पर आप अपनी गाड़ी की पूरी जानकारी देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर RC की डिजिटल कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह डिजिटल कॉपी कई जगहों पर मान्य होती है और ट्रैफिक चेकिंग के दौरान भी दिखायी जा सकती है।

VAHAN 4.0 वेबसाइट से घर बैठे RC की डिजिटल कॉपी कैसे डाउनलोड करें

अगर आपकी RC खो गई है और आपको तुरंत चाहिए, तो आप इसे घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं, तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर खोलें और VAHAN 4.0 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां RC डाउनलोड या गाड़ी की जानकारी वाला ऑप्शन चुनें। अब अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरें, इसके बाद आपसे चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक मांगे जाएंगे। ये जानकारी सही-सही भरना जरूरी है फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, आपकी RC की डिजिटल कॉपी PDF में स्क्रीन पर आ जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके अपने फोन या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कभी भी दिखा सकते हैं।