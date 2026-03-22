व्हीकल चलाते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट साथ नहीं रखा, तो ट्रैफिक पुलिस आपका तगड़ा चालान काट सकती है। इन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट है। यह एक ऐसा कागज होता है, जो बताता है कि आपका व्हीकल प्रदूषण के तय मानकों के अंदर आता है। अक्सर होता है कि हम PUC अपने साथ रखना भूल जाते हैं और ऐसे में रास्ते भर यह डर सताता रहता है कि कहीं कोई ट्रैफिक पुलिसवाला न मिल जाए। हालांकि, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।

अगर किसी ट्रैफिक पुलिसवाले ने आपको पकड़ भी लिया, तो आप कुछ ही सेकेंड्स में Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट को अपने Smartphone में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से फोन करके पॉल्यूशन न मंगवाना पड़ेगा न किसी की सिफारिश देनी पड़ेगी। आइए जानते हैं फोन में कैसे तुरंत डाउनलोड करें Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट।

How to Download PUC Certificate in Phone

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन ब्राउजर में जाएं और फिर PUC Download लिखकर सर्च करें।

2. इसके बाद आपके सामने PUC Certificate का एक लिंक दिखाई देगा।

3. जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी।

4. यहां आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है।

5. इसके बाद Chassis Number के आखिरी के 5 कैरेक्टर्स डालने हैं।

6. अब नीचे दिख रहे कैप्चा कोड को एंटर कर दें।

7. इसके बाद PUC Details ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

8. अगर स्क्रीन पर आपके सामने आपका PUC सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

FAQ (अक्सर पूछे जानें वाले सवाल)

1. PUC सर्टिफिकेट क्या होता है?

PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट जानकारी देता है कि आपकी गाड़ी प्रदूषण के तय मानकों के अंतर आती है। इसकी एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद आपको पॉल्यूशन रिन्यू कराना होता है।

2. PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड के लिए क्या चाहिए?

Add Techlusive as a Preferred Source

आप अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के जरिए आसानी से PUC डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।