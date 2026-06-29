Flipkart GOAT Sale 2026: मात्र 70,990 रुपये में मिलेगा iPhone 17, Pro Max इतना सस्ता मिलेगा

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jun 29, 2026, 03:59 PM (IST)
Flipkart GOAT Sale 2026 का ऐलान हो गया है। यह सेल 4 जुलाई से शुरू होने वाली है। सेल के दौरान आप विभिन्न ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर्स मिलने वाले हैं।
अगर आप फ्लिपकार्ट सेल के दौरान iPhone खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कंपनी ने सेल शुरू होने से पहले अपने सुनहरे ऑफर्स रिवील कर दिए हैं।
iPhone 17 को कंपनी ने 82,900 रुपये में लॉन्च किया था। हालांकि, इस फोन को आप Flipkart Goat Sale 2026 के दौरान 70,990 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकेंगे।
iPhone 17 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये है, जिसे फ्लिपकार्ट सेल में आप 1,12,900 रुपये में खरीद सकते हैं।
iPhone 17 Pro Max की लॉन्च कीमत 1,49,900 रुपये है। हालांकि, इस फोन को आप सेल के दौरान 1,27,900 रुपये में खरीद सकते हैं।
iPhone 17e को कंपनी ने 64,900 रुपये में पेश किया था, जिसे आप 60,900 रुपये में सेल के दौरान खरीद सकते हैं।
iPhone Air की बात करें, तो इसे कंपनी ने 1,19,900 रुपये में पेश किया ता। हालांकि, अब यह फोन 95,900 रुपये में सेल के दौरान मिलेगा।
iPhone 16 को 79,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है, जिसे आप सेल के दौरान 59,900 रुपये में खरीद सकेंगे।
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