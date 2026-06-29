Flipkart GOAT Sale 2026: मात्र 70,990 रुपये में मिलेगा iPhone 17, Pro Max इतना सस्ता मिलेगा

फोन में रोज खत्म हो जाता है 1.5GB डेटा?

आज के समय में 1.5GB मोबाइल डेटा कई लोगों के लिए पूरे दिन चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन फोन की कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप डेटा की खपत कम कर सकते हैं और बिना अतिरिक्त रिचार्ज के इंटरनेट पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं...