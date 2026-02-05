Delhi Missing Case: दिल्ली में साल 2026 की शुरुआत काफी खौफनाक हुई है। रिपोर्ट्स की मानें, तो साल 2026 के शुरुआती 15 दिनों में लगभग 800 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज की जा चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादातर संख्या महिलाओं और बच्चों की है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए आपको ही अपने लिए सबसे पहले खड़े होना पड़ेगा। आज इस आर्टिकल में हम आपको महिलाओं की सेफ्टी से जुड़ी कुछ जरूरी टिप्स देने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप खुद को सुरक्षित रख सकती हैं।

डिजिटल दौर में ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनियां अपने स्मार्टफोन में एक नहीं बल्कि कई सेफ्टी फीचर्स देती हैं। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस खुद का Himmat Plus App भी लॉन्च कर चुकी है। इस ऐप के जरिए सिर्फ 1 क्लिक में आपकी लोकेशन दिल्ली पुलिस तक पहुंच जाती है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

Himmat Plus App

Himmat Plus App दिल्ली पुलिस का खुद का सेफ्टी ऐप है। इस ऐप का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाना और उन्हें आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाना है। इस ऐप को एंड्रॉइड व iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया है। गूगल प्ले स्टोर पर Tatpar Delhi Police ऐप के तहत डाउनलोड किया जा सकता है।

Emergency SOS: हिम्मत प्लस ऐप में आपको एक SOS बटन मिलता है। जब भी आपको महसूस हो कि आप किसी मुसिबत में हैं, तो आपको सिर्फ ऐप ओपन करके इस बटन पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी रियल-टाइम लोकेशन आपके नजदीकी पुलिस थाने तक पहुंचेगी और पुलिस आपकी मदद के लिए। सिर्फ पुलिस तक ही नहीं बल्कि आपके द्वारा ऐप में एड किए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को भी अलर्ट मिल जाएगा कि आप किसी मुसिबत में है। यह ऐप बटन दबाते ही 30 सेकेंड की एक वीडियो व ऑडियो रिकॉर्ड करता है और पुलिस व आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को भेज देता है।

Emergency SOS

Himmat Plus App के अलावा, आपके स्मार्टफोन्स में भी Emergency SOS फीचर मिलता है। जैसे ही आप इस बटन को फोन में दबाते हैं, वैसे ही आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को कॉल लग जाती है। इसके अलावा, आपकी लोकेशन भी उन तक पहुंच जाती है।

फोन में कैसे एक्सेस करें Emergency SOS फीचर?

1. सबसे पहले फोन की सेटिंग्स ओपन करें।

2. यहां आपको Safety & Emergency या Emergency SOS पर जाना होगा।

3. इसके बाद आपको इसमें अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को एड करना होगा।

4. अब इस फीचर को एक्सेस करने के लिए सबसे सुविधाजनक पावर बटन को चुनें और 3 से 5 बार यह बटन दबने पर Emergency SOS बटन दबने वाली सुविधा एड कर लें। अब जब भी आप किसी ऐसी स्थित में हों, जहां आपको असुरक्षित महसूस हो रहा है वहां आपको बस अपने फोन का पावर बटन 3 से 5 बार दबाना होगा।