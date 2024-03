Happy Women’s Day 2024: आज यानी 8 मार्च को पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वूमेन डे (International Women’s Day 2024) मनाया जा रहा है। यह खास दिन महिलाओं को समर्पित है। इस दिन महिलाओं का सम्मान किया जाता है। साथ ही, उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती है। अगर आप इस खास अवसर पर अपनी मां, बहन, पत्नी, बेटी, प्रेमी और सहकर्मी को अलग अंदाज में महिला दिवस विश करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप स्टिकर (WhatsApp Stickers) का सहारा ले सकते हैं। हम आपको इस आर्टिकल में व्हाट्सएप स्टिकर भेजने से लेकर डाउनलोड करने का तरीका डिटेल में बताएंगे।

Happy Women’s Day 2024: How to send stickers on WhatsApp

1. अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप ओपन करें।

2. उस कॉन्टैक्ट की चैट विंडो ओपन करें, जिसे आप हैप्पी वूमेन डे विश करना चाहते हैं।

3. चैट बॉक्स में बने स्माइल ऑप्शन पर क्लिक करें।

4. अब स्टिकर पर क्लिक करें।

5. आपको नीचे + आइकन दिखाई देगा, उस पर टैप करें।

6. यहां आपको तीन विकल्प ALL Stickers, My Stickers और Discovers Stickers Apps मिलेंगे, उनमें से डिस्कवर स्टिकर ऐप पर टैप करें।

7. सर्च बार में वूमेन डे स्टिकर लिखकर सर्च करें।

8. अपने पसंदीदा स्टिकर को डाउनलोड करें।

9. Add to WhatsApp पर क्लिक करें।

10. इस तरह नया स्टिकर पैक ऐड हो जाएगा और आप ‘+’ पर क्लिक करके अपने पसंदीदा स्टिकर के जरिए महिला दिवस की शुभकामनाएं दे सकेंगे।

WhatsApp स्टेटस लगाकर कर सकते हैं विश

अगर आपके पास अलग-अलग वूमेन डे विश करने का समय नहीं है, तो आप व्हाट्सएप स्टेटस का इस्तेमाल करें। इससे आप एक बार सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दे सकेंगे। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप फॉलो करें…

1. अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करें।

2. अपडेट टैब पर टैप करें।

3. स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करें।

4. अब फोटो, कोट या फिर वीडियो को सिलेक्ट करके स्टेटस पर लगा दें।

GIF

आप स्टिकर और स्टेटस के अलावा GIF भेजकर भी महिला दिवस विश कर सकते हैं। इसके लिए आप स्माइल बटन के बगल में बने GIF पर क्लिक करें। यहां से आप हैप्पी वूमेन डे से जुड़े जीआईएफ भेजकर शुभकामनाएं दे पाएंगे।