क्या वायरलेस चार्जर से फोन चार्ज करना होता है सेफ? जानें ऐसे ही सवालों के जवाब

वायरलेस चार्जिंग को लेकर लोगों के मन में अक्सर एक सवाल आता है क्या इससे फोन की बैटरी खराब हो जाती है? पिछले कुछ सालों में वायरलेस चार्जिंग काफी ज्यादा फेमस हो गई है। अब यह फीचर कई स्मार्टफोन्स और यहां तक कि गाड़ियों में भी मिलने लगा है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें चार्ज करने के लिए तार लगाने की जरूरत नहीं होती। आपको बस अपना फोन चार्जिंग पैड पर रखना होता है और चार्जिंग अपने-आप शुरू हो जाती है। यही आसान तरीका लोगों को बहुत पसंद आता है लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों को बैटरी को लेकर चिंता भी रहती है। कई यूजर्स सोचते हैं कि वायरलेस चार्जिंग से बैटरी जल्दी खराब हो सकती है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे में सही जानकारी जानना जरूरी है, ताकि आप बिना डर के अपने फोन का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और पढें: iPhone 17e के लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, दमदार चिपसेट से लेकर वायरलेस चार्जिंग तक का मिल सकता है सपोर्ट

क्या वायरलेस चार्जिंग सुरक्षित होती हैं?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, वायरलेस चार्जिंग एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी है और इसे फोन की बैटरी को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया जाता है। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स में एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाता है, जो ओवरचार्जिंग, ज्यादा हीट और पावर फ्लो को कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह है कि सामान्य इस्तेमाल में वायरलेस चार्जिंग से बैटरी को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं होता। कंपनियां पहले कई तरह की टेस्टिंग करती हैं ताकि यूजर को सुरक्षित अनुभव मिल सके। इसलिए अगर आप ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का चार्जिंग पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बैटरी खराब होने का खतरा काफी कम होता है। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series केस रेंडर्स में लीक, 25W Qi2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर भी आया सामने

क्या वायरलेस चार्जिंग से फोन ज्यादा गर्म होता है?

हालांकि एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि वायरलेस चार्जिंग के दौरान फोन थोड़ा गर्म हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बिजली का ट्रांसफर मैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए होता है, जिससे हल्की हीट पैदा होती है। किसी भी लिथियम-आयन बैटरी के लिए ज्यादा गर्मी लंबे समय में नुकसानदायक हो सकती है। अगर फोन बहुत गर्म माहौल में रखा जाए या खराब क्वालिटी के चार्जर का इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी की लाइफ पर असर पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि फोन को सीधी धूप में या बहुत गर्म जगह पर चार्ज न करें और हमेशा सर्टिफाइड एक्सेसरी का ही इस्तेमाल करें। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले लीक में बड़ा खुलासा, मिल सकती है 60W फास्ट चार्जिंग

Add Techlusive as a Preferred Source

क्या वायर्ड चार्जिंग से धीमी होती है वायरलेस चार्जिंग?

वायरलेस चार्जिंग आमतौर पर वायर्ड चार्जिंग से थोड़ी धीमी होती है। इसका मतलब है कि फोन को ज्यादा देर तक चार्जिंग पैड पर रखना पड़ सकता है। इसी कारण कुछ लोगों को लगता है कि इससे बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो यह टेक्नोलॉजी सुरक्षित है।