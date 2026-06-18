RAM Cleaner Apps से फोन फास्ट होता है या स्लो? जानिए सच्चाई

मोबाइल की स्पीड बढ़ाने के नाम पर Google Play Store और Apple App Store पर कई RAM Cleaner और Phone Booster ऐप्स मौजूद हैं। इन ऐप्स के Ads में दावा किया जाता है कि वे एक क्लिक में RAM साफ करके फोन को पहले से ज्यादा तेज बना सकते हैं। इसी वजह से कई लोग अपने स्मार्टफोन में ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन क्या वास्तव में ये ऐप्स फोन की परफॉर्मेंस बेहतर बनाते हैं? टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर मामलों में इन ऐप्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्मार्टफोन पहले से ही RAM को मैनेज करने के लिए काफी स्मार्ट सिस्टम के साथ आते हैं।

फोन की RAM को Android और iPhone खुद कैसे मैनेज करते हैं?

दरअसल, Android और iPhone दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवांस RAM मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाता है। जब फोन को ज्यादा RAM की जरूरत होती है, तो सिस्टम खुद ही बैकग्राउंड में चल रही कम जरूरी ऐप्स को बंद या अस्थायी रूप से सस्पेंड कर देता है। इससे फोन की परफॉर्मेंस संतुलित बनी रहती है, यानी RAM खाली करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता है और इसके लिए किसी अलग RAM Cleaner App की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि Google और Apple भी आमतौर पर ऐसे ऐप्स को जरूरी नहीं मानते।

RAM Cleaner Apps से फोन फास्ट होता है या और स्लो?

टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार RAM Cleaner App अक्सर बैकग्राउंड में चल रही ऐप्स को जबरदस्ती बंद कर देते हैं। इससे कुछ समय के लिए RAM खाली जरूर दिखाई देती है, लेकिन जब यूजर उन ऐप्स को दोबारा खोलता है तो फोन को उन्हें फिर से लोड करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है और बैटरी की खपत भी बढ़ सकती है। कई बार इसका उल्टा असर पड़ता है और फोन पहले से ज्यादा स्लो महसूस होने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ RAM Cleaner ऐप्स खुद लगातार बैकग्राउंड में एक्टिव रहती हैं ताकि RAM की निगरानी कर सकें। इससे प्रोसेसर और बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कुछ ऐप्स में जरूरत से ज्यादा Ads होते हैं और वे यूजर्स का डेटा भी इकट्ठा कर सकती हैं।

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फोन स्लो हो रहा है तो RAM Cleaner की जगह क्या करना चाहिए?

अगर आपका स्मार्टफोन धीमा चल रहा है तो RAM Cleaner ऐप इंस्टॉल करने के बजाय कुछ आसान उपाय ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जिन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें अनइंस्टॉल कर दें, फोन की स्टोरेज में पर्याप्त जगह खाली रखें और समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें। इसके अलावा फोन को रीस्टार्ट करना और अनावश्यक फाइल्स हटाना भी मददगार हो सकता है। कुल मिलाकर, RAM Cleaner ऐप्स के बड़े-बड़े दावे सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादातर स्मार्टफोन्स में ये कोई खास फायदा नहीं पहुंचाते। कई मामलों में ये फोन को तेज करने के बजाय बैटरी और सिस्टम रिसोर्सेज पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं।