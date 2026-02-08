Published By: Manisha | Published: Feb 08, 2026, 11:09 AM (IST)
ChatGPT Caricature Trend: सोशल मीडिया पर इन दिनों OpenAI का नया फोटो ट्रेंड वायरल हो रहा है। इस ट्रेंड में लोग एआई से अपना मजेदार प्रोफेशनल लुक क्रिएट कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह लुक क्रिएट करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक प्रोम्प्ट देने की भी जरूरत नहीं है। चैटजीपीटी आपकी सर्च हिस्ट्री के आधार पर आपकी नौकरी व प्रोफेशन को एनलाइज करता है और फिर वैसा ही मजेदार कार्टूनिस्ट लुक आपके लिए क्रिएट करके देता है। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि आप अपने जॉब Caricature में कैसे दिखने वाले हैं, तो आप भी इस ट्रेंड को फॉलो करके एआई से खास तस्वीर बनवा सकते हैं। और पढें: आपके फोन में नहीं चल रहा Internet, न हो परेशान, इन आसान तरीकों से करें ठीक
जैसे कि हमने बताया ChatGPT Caricature Trend इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग अपनी प्रोफेनल Caricature बनवाकर उसे Instagram, LinkedIn व WhatsApp पर जमकर शेयर कर रहे हैं। एआई से बनाई से तस्वीरें देखने में न केवल मजेदार लगती हैं बल्कि चैटजीपीटी आपकी सर्च हिस्ट्री के आधार पर आपकी पर्सनालिटी को भी एक नया रूप देता है। आइए जानते हैं कैसे ChatGPT से कैसे बनवाएं अपना खास प्रोफेशनल Caricature। और पढें: ChatGPT Down: यूजर्स के लिए दोबारा एक्टिव हुआ चैटबॉट, कई घंटे ठप रही थी सेवाएं
Try this
I asked chatgpt to create a caricature of me and my job based on everything you know about me. And the result is here…#ChatGPT pic.twitter.com/ceHVN2juOm और पढें: Instagram पर बार-बार आ रही फालतू Reels से हो गए परेशान, ऐसे करें Algorithm रीसेट
— Manisha Rajor (@manisha_rajor) February 8, 2026
1. ChatGPT से अपना प्रोफेशनल Caricature बनवाने के लिए आपको सबसे पहले एक अपनी Close-up तस्वीर चैटजीपीटी चैट में अपलोड करनी होगी। इस तस्वीर के जरिए एआई आपके चेहरे की बनावट, एक्सप्रेशन व बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करता है।
2. इसके बाद आपको तस्वीर के साथ एक प्रोम्प्ट देना होगा। जैसे कि हमने बताया इस Caricature को बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक प्रोम्प्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप ‘Create a fun caricature of me and my job based on everything you know about me’ प्रोम्प्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे ही आप फोटो व प्रोम्प्ट को एंटर करेंगे, वैसे ही कुछ सेकेंड्स के इंतजार के बाद आपके सामने आपका प्रोफेशनल क्यूट Caricature बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर कर सकते हैं।
