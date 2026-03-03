AC सर्विस करवाते वक्त जरूर ध्यान रखें ये चीजें, नहीं तो बाद में होगा बड़ा नुकसान!

गर्मी बढ़ने के साथ AC की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में समय पर AC की सर्विस कराना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ सर्विस करवा लेते हैं और जरूरी चीजों की जांच करना भूल जाते हैं। इसका असर सीधे AC की कूलिंग, बिजली की खपत और उसकी लाइफ पर पड़ता है। अगर सर्विस ठीक से न हो तो बाद में बार-बार खराबी आ सकती है और जेब पर अतिरिक्त खर्च भी बढ़ सकता है। इसलिए इस सीजन अगर आप AC सर्विस करवाने की सोच रहे हैं, तो कुछ अहम बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपको पूरी ठंडक मिले और कोई परेशानी न हो।

AC फिल्टर जरूर साफ करवाएं

सबसे पहले AC के फिल्टर की सफाई पर खास ध्यान दें। AC का फिल्टर धूल, मिट्टी और एलर्जन को रोकने का काम करता है। समय के साथ यह गंदा और ब्लॉक हो जाता है, जिससे हवा का फ्लो कम हो जाता है। इसका सीधा असर कूलिंग पर पड़ता है और AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा लोड पड़ने से बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। इसलिए सर्विस के दौरान यह जरूर देखें कि टेक्नीशियन ने फिल्टर को अच्छी तरह पानी से धोकर साफ किया है या नहीं, जरूरत हो तो फिल्टर को बदलवाने में भी देर न करें। साफ फिल्टर से न सिर्फ ठंडी हवा बेहतर आती है, बल्कि कमरे की हवा भी साफ रहती है।

गैस लेवल और ड्रेनेज पाइप चेक करवाएं

अगर आपका AC पहले जितनी ठंडी हवा नहीं दे रहा, आउटडोर यूनिट से अजीब आवाज आ रही है या बिजली बिल अचानक बढ़ गया है, तो गैस लेवल की जांच कराना जरूरी है। गैस कम होने या लीक होने से कूलिंग प्रभावित होती है। सर्विस के समय टेक्नीशियन से गैस प्रेशर मीटर लगाकर गैस लेवल चेक करवाएं और जरूरत पड़ने पर गैस टॉप-अप कराएं। साथ ही ड्रेनेज पाइप की सफाई भी जरूर जांचें क्योंकि पाइप ब्लॉक होने से AC से पानी टपकने लगता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

कॉइल्स की डीप क्लीनिंग करवाएं

इसके अलावा AC की कॉइल्स की डीप क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है। इनडोर यूनिट की एवापोरेटर कॉइल और आउटडोर यूनिट की कंडेंसर कॉइल पर अगर धूल जम जाती है, तो कूलिंग कम हो सकती है। कई बार टेक्नीशियन सिर्फ ऊपर-ऊपर से सफाई कर देते हैं, जिससे अंदर की गंदगी जस की तस रह जाती है। ऐसे में AC पहले जैसा ठंडा नहीं करता और बिजली बिल भी बढ़ सकता है। इसलिए सर्विस के दौरान केमिकल वॉश या प्रॉपर डीप क्लीनिंग जरूर करवाई जानी चाहिए। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए, तो आपका AC लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देगा।