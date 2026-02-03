Published By: Manisha | Published: Feb 03, 2026, 09:38 AM (IST)
Vodafone Idea (Vi) भारत की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। यह कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने प्रीपेड-पोस्टपेड पोर्टफोलियो में नए-नए प्लान्स व ऑफर्स पेश करती रहती है। वहीं, अब कंपनी ने अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में एक नया प्लान शामिल कर लिया है। यह एक डेटा प्लान है, जो कि आपको डेटा देने के साथ-साथ आपके मनोरंजन का भी खास ख्याल रखने वाला है। इस प्लान में आपको फ्री OTT बेनेफिट मिलते है। आइए जानते हैं डिटेल्स। और पढें: Vi का सबसे सस्ता 84 दिन वैलिडिटी वाला प्लान, जानें कीमत
Vodafone Idea के इस नए प्लान की कीमत मात्र 44 रुपये है। जैसे कि हमने बताया यह कंपनी का एक डेटा प्लान है, जो कि आपको एक्स्ट्रा डेटा बेनेफिट प्रोवाइड करेगा। कंपनी इस प्लान के तहत ग्राहकों को 1GB डेटा का एक्सेस दे रही है। आपको लग रहा होगा कि 1GB डेटा के लिए 44 रुपये काफी ज्यादा है, तो आप गलत है। और पढें: Vi का 50 से भी कम का प्लान, मिलेगा 20GB डेटा
कंपनी इस प्लान के तहत आपको OTT बेनेफिट भी दे रही है। यह प्लान एक्स्ट्रा डेटा के साथ JioHotstar Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करती है, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। जैसे कि हमने बताया यह कंपनी का डेटा प्लान है, तो इस प्लान में आपको बाकी टेलीकॉम बेनेफिट्स जैसे कॉलिंग व SMS जैसे बेनेफिट्स नहीं मिलेंगे।
इस प्लान के तहत मिलने वाला डेटा रात 11:59 पर खत्म हो जाता है। हालांकि, JioHotstar Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको पूरे महीनेभर प्राप्त होगा। आपको बता दें, JioHotstar पर ICC T20 Cricket World Cup 2026 की लाइवस्ट्रीमिंग भी होने वाली है। अपने ग्राहकों की जरूरत को देखते हुए वीआई कंपनी एक ऐसा डेटा प्लान लेकर आई है, जिसके एक्टिव होने के बाद आप अपने फोन पर वर्ल्ड कप को लाइव देख सकेंगे। इसके अलावा, इन दिनों जियोहॉटस्टार पर ट्रेंडिंग शो The 50 भी स्ट्रीम हो रहा है, जिसे 1 फरवरी से स्ट्रीम किया जा रहा है।
Vodafone Idea का 44 रुपये का प्लान उन ग्राहकों के लिए बेस्ट रहने वाला है, जिन्हें ज्यादा डेटा की जरूरत न हो। अगर आपके घर में वाई-फाई लगा है, तो आप 44 रुपये के रिचार्ज के साथ जियोहॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन महीनेभर के लिए फ्री पा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्लान अभी सभी सर्कल में उपलब्ध नहीं है। इस प्लान का फायदा अभी सिर्फ गुजरात सर्कल में ही उपलब्ध है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information