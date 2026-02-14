Jio Vs Airtel Vs Vi: 450 से कम में किसके प्लान में मिल रहा ज्यादा फायदा, जानें यहां

Jio Vs Airtel Vs Vi: जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां हैं। इन तीनों के पास अलग-अलग प्राइस रेंज के प्रीपेड प्लान हैं, जिनमें सुपर फास्ट डेटा और फ्री वॉइस कॉलिंग दी जा रही है। इनमें ओटीटी ऐप भी मिल रहे हैं। इनकी संख्या अधिक है। इस वजह से अब सही प्लान का चयन करना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम आपके लिए यहां तीनों कंपनियों के 450 से कम के प्लान लेकर आए हैं। हमने इनमें मिलने वाले बेनेफिट्स भी बताए हैं, जिससे आप खुद जान सकेंगे कि किसके प्लान को लेने में फायदा है। आइए जानते हैं… और पढें: Airtel लाया स्पेशल वैलेंटाइन फीचर, रिचार्ज के साथ कह पाएंगे अपने दिल की बात

Jio का 445 रुपये वाला प्लान

Jio के इस प्रीपेड प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2 जीबी डेटा दिया जा रहा है। इस प्लान में रोजाना 100 SMS मिल रहे हैं। साथ ही, अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है, जिससे दूसरे नेटवर्क पर घंटों बात की जा सकती है। मनोरंजन के लिए प्लान में Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT और FanCode समेत कई OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इस प्लान की वैधता 28 दिन की है। इसे ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप से रिचार्ज किया जा सकता है। और पढें: Vi का 84 दिन चलने वाला प्लान, कीमत 500 से भी कम

Airtel का 449 रुपये वाला प्लान

Airtel इस प्रीपेड पैक में इंटरनेट यूज करने के लिए 4GB 5जी डेटा रोज दे रहा है। इस प्लान में बात करने के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिल रही है। इसके अलावा, रिचार्ज प्लान में JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही, गूगल वन का एक्सेस भी मुफ्त में मिल रहा है। इसकी समय सीमा 28 दिन की है। इसे एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट व ऐप से रिचार्ज किया जा सकता है।

Vi का 449 रुपये वाला प्लान

ऊपर बताए गए रिचार्ज प्लान्स की तरह वोडाफोन आइडिया के इस प्लान में भी 28 दिन की वैलिडिटी दी जा ही है। इस प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। अन्य टेलीकॉम नेटवर्क पर बात करने के लिए असीमित वॉइस कॉलिंग दी जा रही है। इसमें रोजाना 100 SMS भी मिल रहे हैं। इसके अलावा, VI Movies और TV ऐप का एक्सेस भी दिया जा रहा है। इससे आप 19 ओटीटी ऐप का कंटेंट देख सकते हैं। इनमें SonyLIV और ZEE5 जैसे ऐप शामिल हैं।