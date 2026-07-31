Jio यूजर्स की मौज कराएगा यह प्लान, 55 रुपये में देखने को मिलेंगे 1000 से ज्यादा TV Channels

Edited by Ajay Verma |Published: Jul 31, 2026, 10:33 AM (IST)
Jio जानी-मानी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, जिसके पास शानदार बेनेफिट्स वाले पोस्टपेड या प्रीपेड प्लान ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट प्लान की अच्छी खासी रेंज है। इनमें ओटीटी के साथ टीवी चैनल मुफ्त में देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से एक प्लान ऐसा है, जिसकी कीमत सिर्फ 55 रुपये है, जिसे कोई भी रिचार्ज कर सकता है। और पढें: धमाकेदार प्लान, डेली 2.5GB डेटा के साथ JioHotstar फ्री
अगर आप जियो यूजर हैं और आप टीवी चैनल देखने के लिए अलग से कनेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो 55 रुपये वाला प्लान आपके लिए है। हम आपको इस आर्टिकल में इस प्लान और इसमें मिलने वाले बेनेफिट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे… और पढें: Vi लाया 200 रुपये का सस्ता प्लान, 30GB डेटा के साथ 20 OTT मिलेंगे फ्री, Jio यूजर्स ने पकड़ा सिर
रिलायंस जियो का 55 रुपये वाला प्लान ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लिस्ट है। इस प्लान में Sony, JioStar, Sun TV, Warner Bros और ETV का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इससे आप JioTV ऐप के जरिए Star Plus HD, Colors HD, SET HD और Sony SAB HD जैसे 1000 से ज्यादा चैनल देख पाएंगे। इसे रिचार्ज करने से आपको अलग से टीवी के लिए कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस प्लान में टीवी चैनल के अलावा 10MB डेटा दिया जा रहा है। इसकी वैधता 30 दिन की है। हालांकि, इसमें अन्य प्लान्स की तरह ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जा रहा है।
आपको बता दें कि जियो का प्लान एक प्रकार का डेटा वाउचर है। इस टीवी चैनल पैक को मौजूदा प्लान के साथ रिचार्ज कराया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस प्लान को अलग से रिचार्ज नहीं किया जा सकता है।
बताते चलें कि जियो ने पिछले हफ्ते जियो फ्रीडम पैक को लॉन्च किया था। इस पैक को खासतौर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर को ध्यान में रखकर लाया गया है, जिसमें 2 प्लान शामिल हैं। इनमें पहले प्लान की कीमत 10 हजार रुपये है, जबकि दूसरे की कीमत 12,122 रुपये रखी गई है।
ये प्लान जियो होम यूजर्स के लिए हैं। 10,000 रुपये वाले प्लान में 15 महीने और 12,122 रुपये वाले पैक में 18 महीने की वैधता दी जा रही है। अब बेनेफिट्स पर नजर डालें, तो 10 हजार वाले पैक में 100Mbps की स्पीड से डेटा दिया जा रहा है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 से अधिक टीवी चैनल मिल रहे हैं, जिन्हें जियो टीवी ऐप से देखा जा सकता है।
12,122 रुपये वाले प्लान में फ्री कॉलिंग दी जा रही है। इसमें भी 1000 से ज्यादा टीवी चैनल देखने को दिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा।