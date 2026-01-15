BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए खास Pongal Special ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत कंपनी अपने पॉपुलर BSNL SuperStar Premium WiFi प्लान को सस्ते में ऑफर कर रही है। यह कंपनी का ब्रॉडबैंड प्लान है, जिसमें यूजर्स को ऑफर के तहत कम दाम में 5000GB तक के डेटा का एक्सेस मिलेगा। इस प्लान में यूजर्स को 200 Mbps ultra-fast स्पीड में डेटा एक्सेस प्राप्त होगा। यहां जानें इस प्लान और ऑफर से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: BSNL का 4GB डेटा प्लान, चलेगा 42 दिन

BSNL Pongal Special offer

हाल ही में कंपनी ने Pongal Special ऑफर का ऐलान अपने X हैंडल के जरिए किया है। यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से लाइव हो चुका है, जो कि 31 मार्च 2026 तक जारी रहने वाला है। इस ऑफर के तहत आप BSNL SuperStar Premium WiFi प्लान को सस्ते में पा सकेंगे। इस प्लान की कीमत 999 रुपये है, जो कि आपको इस ऑफर के तहत मात्र 799 रुपये में मिलने वाला है।

This Pongal, upgrade your home internet. Get BSNL SuperStar Premium WiFi plan with 200 Mbps speed, 5000 GB data per month & OTT access at just ₹799 on 12-month advance payment (*20% discount)

Send ‘Hi’ on WhatsApp to 1800 4444 and switch today. Offer valid… pic.twitter.com/GBI1zxHMJu — BSNL India (@BSNLCorporate) January 14, 2026

BSNL SuperStar Premium WiFi Plan benefits

बीएसएनएल के सुपरस्टार प्रीमियम वाईफाई प्लान के बेनेफिट्स की बात करें, तो इस प्लान में आपको 200 Mbps की सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलती है। इस प्लान में आपको हर महीने 5000GB डेटा का एक्सेस मिलने वाला है। इस प्लान की कीमत 999 रुपये है, जिसे आप डिस्काउंट ऑफर के तहत मात्र 799 रुपये में पा सकेंगे।

OTT Benefits

बीएसएनएल के इस प्लान में आपको OTT बेनेफिट्स का एक्सेस भी मिलता है, जिसमें एक नहीं बल्कि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल है।

1. JioCinema / Disney+ Hotstar

2. SonyLIV and ZEE5

3. Lionsgate Play and YuppTV

4. ShemarooMe, EpicON, and Hungama

How to use BSNL SuperStar Premium WiFi Plan Offer

कंपनी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि BSNL SuperStar Premium WiFi Plan ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको बस कंपनी के WhatsApp अकाउंट पर “HI” लिखकर भेजना है। कंपनी का व्हाट्सऐप नंबर 1800 4444 है।