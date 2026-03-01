comscore
BSNL Holi Offer: 150 दिन + 14 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी FREE, होली के मौके पर रंग बरसे ऑफर

BSNL कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए खास Holi Offer पेश किया है। इस प्लान के तहत यूजर्स को 150 दिन चलने वाले प्लान के साथ 14 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। आइए जानते हैं प्लान की कीमत और बेनेफिट्स।

Published By: Manisha | Published: Mar 01, 2026, 01:09 PM (IST)

BSNL Holi Offer: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम अपने ग्राहकों के लिए कई तरह के रिचार्ज प्लान्स लेकर आती है। इसी के साथ कंपनी हर त्यौहार व खास मौके पर अपने ग्राहकों के लिए सुनहरे ऑफर्स भी पेश करती है। कुछ ही दिनों में Holi का त्यौहार आने वाला है। होली आने से पहले BSNL का Rang Barse ऑफर दस्तक दे चुका है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को लंबी वैलिडिटी वाले प्लान के साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी फ्री मिल रही है। अगर आप कम दाम में ज्यादा लंबा चलने वाला प्लान ढूंढ रहे थे, तो BSNL का यह ऑफर आपके लिए ही है। news और पढें: BSNL का 16 रुपये का प्लान, आएगा काफी काम

BSNL ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर नए Holi Offer की जानकारी दी। पोस्ट में कंपनी ने कैप्शन दिया है, ‘रंग बरसे… कनेक्शन न तरसे…’। इस ऑफर के तहत कंपनी 150 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के साथ 14 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएसएनएल का यह ऑफर सिर्फ 31 मार्च 2026 तक ही लागू रहेगा। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अगला रिचार्ज 31 मार्च से पहले करें। आइए जानते हैं इस प्लान की कीमत और खूबियों से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: आज आखिरी मौका, BSNL का ये 365 दिन वाला सस्ता प्लान हो रहा बंद, जल्दी करें

Rs 997 BSNL Plan

बीएसएनएल का रंग बसरे ऑफर 997 रुपये वाले प्लान के तहत मिलेगा। जैसे कि हमने बताया यह प्लान 150 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। ऑफर के तहत आपको एक्स्ट्रा 14 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। बेनेफिट्स की बात करें, तो यह प्लान डेली 2GB डेटा का एक्सेस देता है। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा भी मिलत है।

जैसे कि हमने बताया यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, जो कि सिर्फ 31 मार्च 2026 तक ही जारी रहेगा। अगर आप इस ऑफर को पाना चाहते हैं, तो 997 रुपये का प्लान 31 मार्च से पहले एक्टिव करा लें।