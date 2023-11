BSNL अपने ग्राहकों के लिए दिवाली ऑफर लेकर आया है। हाल में लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनी ने अपने 251 रुपये वाले वाउचर के साथ 3GB एक्सट्रा डेटा ऑफर की घोषणा की थी। अब BSNL Diwali Bonanza ऑफर के तहत अब कंपनी अपने दो अन्य प्लान के साथ फ्री एक्सट्रा डेटा दे रही है। BSNL के 299 रुपये वाले प्लान और 398 रुपये वाले प्लान में एक्स्ट्रा डेटा ऑफर किया जा रहा है। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

BSNL का Diwali Bonanza Offer

BSNL India के अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट कर वाउचर्स के साथ मिल रहे ऑफर की जानकारी दी है। कल कंपनी ने ट्वीट कर बताया कि BSLN SelfCare ऐप के जरिए 299 रुपये का रिचार्ज करने पर 3GB एक्स्ट्रा डेटा मिल रहा है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ 3GB डेली डेटा और हर रोज फ्री SMS मिलते हैं। इसकी वैलेडिटी 30 दिन यानी एक महीना है।

इस प्लान के साथ भी पाएं ऑफर

आज यानी 4 नवंबर को कंपनी ने ट्वीट कर घोषणा की है कि 398 रुपये का रिचार्ज करने पर यूजर्स को 3GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। इस प्लान के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 120GB डेटा और हर रोज 100 फ्री SMS मिलते हैं। इसकी वैलेडिटी पूरे 30 दिन यानी 1 महीना है। यह ऑफर भी BSNL Selfcare ऐप से रिचार्ज करने पर ही मिलेगा।

BSNL के इस पैक में भी मिल रहा एक्स्ट्रा डेटा

इन दोनों प्लान के अलावा BSNL ने 2 नवबंर को 251 रुपये वाले प्लान के साथ भी यही ऑफर अनाउंस किया था। इसमें भी कंपनी 3GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। प्लान में 70GB डेटा के साथ-साथ OTT प्लेटफॉर्म Zing का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। प्लान की वैलेडिटी 28 दिन है।