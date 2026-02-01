comscore
ENG

Airtel यूजर्स को झटका! अब फ्री नहीं मिलेगा Perplexity Pro, ऑफर हुआ रिमूव

Airtel में Adobe Express Premium ऑफर पेश करने के बाद कंपनी ने चुपचाप Perplexity Pro ऑफर को रिमूव कर दिया है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Feb 01, 2026, 10:28 AM (IST)

Airtel Perplexity
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Bharti Airtel ने कुछ समय पहले ही अपने ग्राहकों के लिए Perplexity Pro ऑफर पेश किया था। इस ऑफर के तहत कंपनी 17000 रुपये वाले Perplexity Pro को बिल्कुल फ्री में क्लेम करने का मौका दे रही थी। हालांकि, अब कंपनी ने चुपचाप इस ऑफर को रिमूव कर दिया है। जी हां, यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर था, जिसका ऐलान कंपनी ने पिछले साल साल 2025 में किया था। वहीं, अब 16 जनवरी 2026 को इस ऑफर को रिमूव कर दिया गया है, जिसे कंपनी ने ऑफर के terms and conditions पेज पर मेंशन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक इस ऑफर का लाभ नहीं उठाया था, तो अब आप इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: Airtel ने मचाई धूम, 90 दिन चलने वाला सुपर प्लान

Airtel कंपनी ने पिछले साल अपने प्रीपेड व पोस्टपेड प्लान के तहत Airtel Perplexity Pro ऑफर पेश किया था, जो कि 16 जनवरी 2026 तक उपलब्ध था। जैसे कि हमने बताया यह कंपनी का लिटिमेड टाइम ऑफर था। इस ऑफर के तहत कंपनी 17000 रुपये के Perplexity Pro को फ्री में क्लेम करने का मौका दे रही थी। अगर आपने पहले ही इस ऑफर को क्लेम किया हुआ है, तो आप इसका लाभ आपको पूरे साल मिलने वाला है। news और पढें: Airtel यूजर्स की लगी लॉटरी, Adobe Express Premium एक साल के लिए फ्री

किस यूजर्स को मिलेगा फायदा?

Airtel यूजर्स जो 199 रुपये व उससे ज्यादा का रिचार्ज कराते हैं, तो उन्हें Perplexity Pro AI का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा था।

क्या है Perplexity AI?

Perplexity Pro एक एआई बेस्ड सर्च व चैटबॉट प्लेटफॉर्म है। यह काफी हद तक ChatGPT की तरह काम करता है। इससे आप सवाल पूछते हैं और यह रियल टाइम डेटा के आधार पर जवाब प्रोवाइड करता है। इसका पेड वर्जन 17000 रुपये का है, जो कि एयरटेल ग्राहकों को फ्री मिल रहा था।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

आपको बता दें, हाल ही में एयरटेल ने Adobe Express Premium ऑफर का ऐलान किया है। टेलीकॉम कंपनी अपने प्रीपेड यूजर्स को Adobe Express Premium का फ्री एक्सेस दे रही है। सिर्फ प्रीपेड यूजर्स नहीं बल्कि बल्कि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड यूजर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं।