200Mbps स्पीड वाले धाकड़ ब्रॉडबैंड प्लान, 4000GB डेटा समेत मिलेंगे ये बेनेफिट्स

अगर आप अपने घर में नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने का विचार कर रहे हैं और ऐसे प्लान प्लान की तलाश कर रहे हैं, जिसमें आपको 200Mbps की स्पीड से डेटा मिले तो, यह खबर आपके काम आएगी। क्योंकि हम आपको इस खबर के माध्यम से Airtel से लेकर BSNL तक के कुछ ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए डिटेल में जानते हैं… Also Read - Jio Vs BSNL Vs Airtel: 999 रुपये में किसका ब्रॉडबैंड प्लान है बेस्ट, जानिए यहां

Airtel

एयरटेल के पोर्टफोलियो में Entertainment नाम का ब्रॉडबैंड प्लान है, जिसकी कीमत 999 रुपये है। इसमें 200Mbps की स्पीड से 3300GB डेटा ऑफर किया जा रहा है। साथ ही, फ्री कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं ब्रॉडबैंड प्लान के साथ Airtel Thanks Benefits समेत Amazon Prime, Disney+ Hotstar और विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। Also Read - Airtel के स्पैम कॉल से हो गए हैं परेशान? ऐसे एक्टिवेट करें DND

BSNL

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के पास भारत फाइबर कनेक्शन में Fiber Premium Plus 1 प्लान है। इसकी कीमत 1,299 रुपये है और इस प्लान में कंपनी यूजर्स को 200Mbps की स्पीड के साथ 4000GB डेटा ऑफर कर रही है। Also Read - Jio, Airtel, Vi और BSNL के सस्ते पोस्टपेड प्लान, 75GB डेटा समेत मिलते हैं ये शानदार बेनेफिट्स

हालांकि, डेटा लिमिट खत्म होने पर स्पीड को घटाकर 15Mbps कर दिया जाएगा। अब अन्य बेनेफिट्स की बात करें, तो प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल रही है, लेकिन ओटीटी ऐप का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है।

Excitel

एक्साइटल के पास 200Mbps वाला ब्रॉडबैंड प्लान है, जिसकी कीमत 799 रुपये है। इस प्लान को यूजर 3 महीने के लिए 667 रुपये, 6 महीने के लिए 499 रुपये और 12 महीने के लिए 424 रुपये की मासिक लागत पर खरीद सकते हैं। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, हालांकि ओटीटी या कॉलिंग जैसे बेनेफिट्स नहीं मिलेंगे।

TATA Play Fiber

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा प्ले भी अलग-अलग इंटरनेट स्पीड के ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर करता है। इसके 200Mbps वाले ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत 1,150 रुपये है। इसमें अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। साथ ही, लैंडलाइन की सुविधा भी मिल रही है। लेकिन, ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जा रहा है।