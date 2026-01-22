Airtel का धाकड़ प्लान, एक में चलेंगे तीन फोन, नहीं पड़ेगी अलग से रिचार्ज करने की जरूरत

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 22, 2026, 11:06 AM (IST)
Airtel के पोर्टफोलियो में केवल प्रीपेड ही नहीं बल्कि कई शानदार पोस्टपेड प्लान हैं। इनमें से एक प्लान वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें एक साथ 3 सिम का एक्सेस दिया जा रहा है। यानी कि इसे रिचार्ज करने पर एक साथ तीन फोन चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा, पोस्टपेड प्लान में 200GB से अधिक डेटा, फ्री कॉलिंग और OTT का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिल रहा है। आइए नीचे खबर में जानते हैं एयरटेल के इस खास पोस्टपेड प्लान के बारे में विस्तार से… और पढें: Airtel के 5 सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान, मिलेगा Unlimited Data, कीमत 50 रुपये से कम
एयरटेल का यह 1399 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान है। इस प्लान में तीन Add-On SIM कनेक्शन दिया जा रहा है। इससे आपको अलग से सिम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट यूज करने के लिए 240GB (150GB मेन सिम/30GB Add On SIM) डेटा मिलेगा। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। और पढें: Airtel का धांसू प्लान, रोज 2GB डेटा के साथ OTT फ्री
इस पोस्टपेड प्लान में 100SMS दिए जा रहे हैं। मनोरंजन के लिए प्लान में Netflix, Amazon Prime, JioHotstar, Apple TV और Apple Music का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके साथ प्लान में Airtel Xstream Play Premium और फ्री हेलो ट्यून दी जा रही हैं। इतना ही नहीं पोस्टपेड प्लान में Google One व Fraud Detection-Spam Alerts का सपोर्ट मिलता है।
एयरटेल का यह पोस्टपेड प्लान ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट है। यह आपको पोस्टपेड सेक्शन में मिलेगा, जहां से आप इस पैक को रिचार्ज कर सकते हैं।
अंत में आपको बताते चलें कि एयरटेल ने सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अहम कदम उठाया है। कंपनी ने कोलकाता की हुगली नदी पर बने विद्यासागर सेतु पर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की है। इससे यूजर्स नेटवर्क से जुड़े रहेंगे और उन्हें कभी खराब नेटवर्क की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कंपनी के अनुसार, इस कनेक्टिविटी को स्थापित करने में पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस यातायात विभाग ने अहम योगदान दिया है। इससे यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और उनका एक्सपीरियंस बेहतर होगा।
