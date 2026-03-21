Vivo Y300 5G को केवल 988 रुपये महीना देकर ले आएं घर, यहां मिल रहा सुपर ऑफर

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 21, 2026, 01:42 PM (IST)
Vivo Y300 स्मार्टफोन क्वालकॉम के Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर से लैस है। इसका सीपीयू कोर काउंट 8 और क्लॉक स्पीड 2 × 2.2 GHz + 6 × 1.95 GHz है। इस डिवाइस की स्टोरेज 256GB तक है।
इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2400 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें, तो यह 394 ppi है।
वीवो के इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इसमें प्राइमरी लेंस 50MP का है। यह Sony IMX882 लेंस है, जिसका अपर्चर f/1.79 है। इसके साथ 2MP का बोकेह लेंस भी दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए वाय 300 5जी में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.45 है। इसमें फोटो, पोट्रेट, नाइट, वीडियो, लाइव फोटो और डुअल व्यू जैसे कैमरा फीचर्स मिलते हैं।
Vivo Y300 फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
Vivo Y300 को वाईफाई, जीपीएस, ओटीजी, सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट के साथ लाया गया है। इस फोन की डायमेंशन 16.323cm ×7.593cm ×0.779cm है। इसका वजन 188 ग्राम है।
वीवो वाय 300 फोन 8GB+128GB स्टोरेज और 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है। बेस वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये रखी गई है। वहीं, इस फोन का टॉप मॉडल 22,999 रुपये में मिल रहा है।
क्रोमा पर Vivo Y300 5G उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन पर 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस फोन के बेस मॉडल पर 988 रुपये की EMI मिल रही है, जबकि टॉप मॉडल पर 1083 रुपये की ईएमआई ऑफर की जा रही है।
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