Vivo Y300 5G को केवल 988 रुपये महीना देकर ले आएं घर, यहां मिल रहा सुपर ऑफर

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Vivo Y300 5G Deals

क्रोमा पर Vivo Y300 5G उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन पर 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस फोन के बेस मॉडल पर 988 रुपये की EMI मिल रही है, जबकि टॉप मॉडल पर 1083 रुपये की ईएमआई ऑफर की जा रही है।