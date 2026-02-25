3000 रुपये सस्ता खरीदें नया Vivo X200T स्मार्टफोन, 6200mAh बैटरी के साथ मिलेगा ये सब

Written By Manisha
Written By Manisha
Published: Feb 25, 2026, 01:54 PM (IST)
Vivo X200T फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का टेलीफोटो सेंसर मौजूद है।
Vivo X200T में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद लिया जा सकता है। वहीं, पानी से बचाव के लिए इसमें IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है।
Vivo X200T में 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज शामिल हैं।
Vivo X200T के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 5000 Nits ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.67 इंच का है, जो कि AMOLED डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,260 x 2,800 पिक्सल है।
Vivo X200T फोन 3nm MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर से लैस है।
Vivo X200T फोन में 6200mAh की धाकड़ बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग व 45W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी।
Vivo X200T फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 79,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी सिर्फ 59,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
Vivo X200T पर बैंक कार्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है। बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3000 रुपये का डिस्काउंट मौजूद है।
