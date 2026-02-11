Vivo X200 Pro 5G फोन 9000 रुपये हुआ सस्ता, 200MP कैमरे वाले फोन को यहां से खरीदने पर होगा फायदा

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 11, 2026, 01:47 PM (IST)
फीचर्स की बात करें, तो Vivo X200 Pro 5G फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच का है, जो कि Armor Glass AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2800 x 1260 पिक्सल है। साथ ही इसमें आपको 4500 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।
Vivo X200 Pro 5G फोन MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही यह Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 के साथ आता है। कंपनी इसके साथ लेटेस्ट अपडेट्स भी देने वाली है।
Vivo X200 Pro 5G में फोटोग्राफी के लिए बैक में तीन कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 50MP का तीसरा कैमरा दिया गया है।
Vivo X200 Pro 5G में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकेंगे।
Vivo X200 Pro 5G फोन में 6000mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।
कंपनी ने Vivo X200 Pro 5G को एक ही मॉडल में पेश किया है। इसमें आपको 16GB RAM व 512GB स्टोरेज मिलती है।
Vivo X200 Pro 5G फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 1,01,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे आप 94,999 रुपये में खरीद सकेंगे।
Vivo X200 Pro 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 9000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information