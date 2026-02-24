comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Vivo X Fold 5 Gets 16000 Bumper Discount Offer Price Specification And Features

Vivo X Fold 5 पर मिल रहा 16000 का भारी-भरकम Discount, यहां ऑर्डर करने पर बचेंगे हजारों रुपये

Vivo X Fold 5 gets 16000 bumper discount offer price specification and features: वीवो एक्स फोल्ड 5 अब तक की सबसे बड़ी छूट मिल रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 24, 2026, 01:35 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Vivo X Fold5 5G (16)zoom icon
18

Vivo X Fold 5 Basic

कंपनी ने Vivo X Fold 5 फोल्डेबल फोन को ग्रे और व्हाइट कलर में पेश किया है। इस डिवाइस को IP5X&IPX8&IPX9 की रेटिंग मिली है। इसके साथ Android 15 पर काम करने वाला Funtouch OS 15 भी मिलता है।

Vivo X Fold5 5G (19)zoom icon
28

Vivo X Fold 5 Platform

पावर के लिए वीवो के फोल्डेबल फोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया है, जिसका सीपीयू कोर काउंट 8 है। इसकी क्लॉक स्पीड 1 × 3.3 GHz + 2 × 3 GHz + 4 ×3.2 GHz + 2 x 2.3 GHz है।

Vivo X Fold5 5G (18)zoom icon
38

Vivo X Fold 5 Camera

Vivo X Fold 5 में फोटोग्राफी के लिए 50MP के तीन कैमरा लेंस मिलते हैं। इनका अपर्चर क्रमश: f/1.57, f/2.05 और f/2.55 है। इसके कैमरे से एचडी क्वालिटी वाली वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Vivo X Fold5 5G (17)zoom icon
48

Vivo X Fold 5 Front Camera

इस फोल्डेबल फोन की कवर व मेन स्क्रीन में 20MP का कैमरा मिलता है। इनका अपर्चर f/2.4 और f/2.4 है। इसमें स्नैपशॉट, लैंडस्केप, नाइट, पोट्रेट, फोटो, वीडियो, पोट्रेट, हाई रेजलूशन, अल्ट्रा एचडी और स्लो-मोशन जैसे फीचर मिलते हैं।

Vivo X Fold5 5G (23)zoom icon
58

Vivo X Fold 5 Battery

वीवो का यह फोल्डेबल स्मार्टफोन 6000mAh बैटरी से लैस है। इसको 80W फास्ट चार्जिंग मिली है। इस डिवाइस की फोल्ड होने पर डायमेंशन 159.68 mm × 72.60 mm × 9.20 mm और अनफोल्ड होने पर 159.68 mm × 142.29 mm × 4.30 mm है। इसका वजन 217 ग्राम है।

Vivo X Fold5 5G (22)zoom icon
68

Vivo X Fold 5 Display

Vivo X Fold 5 की कवर स्क्रीन 6.53 इंच की है। इसका रेजलूशन 2748 × 1172 पिक्सल और लोकल पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसके मेन डिस्प्ले का साइज 8.03 इंच है। इसका 2480 × 2200 पिक्सल है। इन दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है।

Vivo X Fold5 5G (21)zoom icon
78

Vivo X Fold 5 Price in India

Vivo X Fold 5 की कीमत 1,49,999 रुपये है। इस प्राइस में 16GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इस हैंडसेट को Flipkart से खरीदा जा सकता है।

Vivo X Fold5 5G (20)zoom icon
88

Vivo X Fold 5 Offers

Vivo X Fold 5 को Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 12000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 4000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह पूरे 16000 रुपये की छूट का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, हैडंसेट को 15,334 रुपये की EMI पर भी घर लाया जा सकता है।