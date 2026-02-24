Vivo X Fold 5 पर मिल रहा 16000 का भारी-भरकम Discount, यहां ऑर्डर करने पर बचेंगे हजारों रुपये

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 24, 2026, 01:35 PM (IST)
कंपनी ने Vivo X Fold 5 फोल्डेबल फोन को ग्रे और व्हाइट कलर में पेश किया है। इस डिवाइस को IP5X&IPX8&IPX9 की रेटिंग मिली है। इसके साथ Android 15 पर काम करने वाला Funtouch OS 15 भी मिलता है।
पावर के लिए वीवो के फोल्डेबल फोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया है, जिसका सीपीयू कोर काउंट 8 है। इसकी क्लॉक स्पीड 1 × 3.3 GHz + 2 × 3 GHz + 4 ×3.2 GHz + 2 x 2.3 GHz है।
Vivo X Fold 5 में फोटोग्राफी के लिए 50MP के तीन कैमरा लेंस मिलते हैं। इनका अपर्चर क्रमश: f/1.57, f/2.05 और f/2.55 है। इसके कैमरे से एचडी क्वालिटी वाली वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
इस फोल्डेबल फोन की कवर व मेन स्क्रीन में 20MP का कैमरा मिलता है। इनका अपर्चर f/2.4 और f/2.4 है। इसमें स्नैपशॉट, लैंडस्केप, नाइट, पोट्रेट, फोटो, वीडियो, पोट्रेट, हाई रेजलूशन, अल्ट्रा एचडी और स्लो-मोशन जैसे फीचर मिलते हैं।
वीवो का यह फोल्डेबल स्मार्टफोन 6000mAh बैटरी से लैस है। इसको 80W फास्ट चार्जिंग मिली है। इस डिवाइस की फोल्ड होने पर डायमेंशन 159.68 mm × 72.60 mm × 9.20 mm और अनफोल्ड होने पर 159.68 mm × 142.29 mm × 4.30 mm है। इसका वजन 217 ग्राम है।
Vivo X Fold 5 की कवर स्क्रीन 6.53 इंच की है। इसका रेजलूशन 2748 × 1172 पिक्सल और लोकल पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसके मेन डिस्प्ले का साइज 8.03 इंच है। इसका 2480 × 2200 पिक्सल है। इन दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है।
Vivo X Fold 5 की कीमत 1,49,999 रुपये है। इस प्राइस में 16GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इस हैंडसेट को Flipkart से खरीदा जा सकता है।
Vivo X Fold 5 को Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 12000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 4000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह पूरे 16000 रुपये की छूट का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, हैडंसेट को 15,334 रुपये की EMI पर भी घर लाया जा सकता है।
