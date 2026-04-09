Vivo X Fold 5 5G पर मिल रही 12000 की महा छूट, हाथ से न जाने दें धमाकेदार Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 09, 2026, 02:31 PM (IST)
कंपनी ने Vivo X Fold 5 फोल्डेबल फोन में 1 × 3.3 GHz + 2 × 3 GHz + 4 ×3.2 GHz + 2 x 2.3 GHz क्लॉक स्पीड वाला Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया है, जिसका सीपीयू कोर काउंट 8 है।
वीवो के फोल्डेबल फोन का मेन डिस्प्ले 8.03 इंच का है। इसका रेजलूशन 2480 × 2200 पिक्सल है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 4500 nits है। इसके साथ 6.53 इंच की कवर स्क्रीन मिलती है। इसका रेजलूशन 2748 × 1172 पिक्सल है।
Vivo X Fold 5 फोल्डेबल फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP के दो लेंस मिलते हैं। इसमें फ्लैश लाइट दी गई है। इसके साथ स्नैपशॉट, लैंडस्केप, नाइट, पोट्रेट, फोटो, वीडियो और पोट्रेट जैसे मोड मिलते हैं।
वीवो एक्स फोल्ड 5जी की कवर स्क्रीन में 20MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है। वहीं, मेन डिस्प्ले में भी 20MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसके जरिए एचडी वीडियो शूट की जा सकती है।
Vivo का यह फोल्डेबल स्मार्टफोन 6000mAh बैटरी से लैस है। इसको 80 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग की मदद से तेजी से चार्ज किया जा सकता है।
वीवो एक्स फोल्ड 5 फोन में Accelerometer, Ambient Light, E-compass, Proximity और Gyroscope जैसे सेंसर दिए गए हैं। इनके साथ फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं।
वीवो के इस फोल्डेबल स्मार्टफोन की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी गई है। इस फोन की कीमत 149,999 रुपये तय की गई है। इसे क्रोमा से सिर्फ Titanium Gray कलर में खरीदा जा सकता है।
IDFC, YES, SBI और KOTAK बैंक में से किसी एक के क्रेडिट कार्ड से डिवाइस खरीदने पर 12000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 7,061 रुपये प्रति माह की ईएमआई दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज डील भी है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information