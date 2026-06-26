Vivo V70 5G को खरीदने का अभी सुनहरा चांस, इन शॉपिंग साइट पर मिल रहा भारी डिस्काउंट

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Vivo V70 5G Offers

अमेजन इंडिया से वीवो वी70 को 4000 रुपये के बैंक डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। यह छूट ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रही है। इस पर 1,898 रुपये की ईएमआई भी दी जा रही है। अब विजय सेल्स पर आए, तो इस फोन पर HDFC बैंक की तरफ से 3500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 4,500 रुपये की ईएमआई भी है।