Vivo V70 5G को खरीदने का अभी सुनहरा चांस, इन शॉपिंग साइट पर मिल रहा भारी डिस्काउंट

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 26, 2026, 11:50 AM (IST)
Vivo V70 स्मार्टफोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2750 × 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
पावर और परफॉर्मेंस के लिए Vivo V70 स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 के साथ Adreno 722 GPU दिया गया है। इसकी रैम 16GB तक है। इसमें 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
Vivo ने इस मोबाइल फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है। यह Sony IMX766 सेंसर है। इसका अपर्चर f/1.88 है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके अलावा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी दिया गया है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए वीवो वी70 में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
Vivo V70 5G मोबाइल फोन में 6500mAh की बैटरी मिलती है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसकी डायमेंशन 157.52×74.33×7.4mm और वजन 187 ग्राम है।
Vivo V70 फोन में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन को IP68 + IP69 की रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह फोन वॉटर और डस्ट प्रूफ है।
Vivo V70 स्मार्टफोन की कीमत 53,999 रुपये है। इस कीमत में 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है। इसके 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 56,999 रुपये रखी गई है। यह फोन Passion Red और Lemon Yellow कलर में अवेलेबल है।
अमेजन इंडिया से वीवो वी70 को 4000 रुपये के बैंक डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। यह छूट ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रही है। इस पर 1,898 रुपये की ईएमआई भी दी जा रही है। अब विजय सेल्स पर आए, तो इस फोन पर HDFC बैंक की तरफ से 3500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 4,500 रुपये की ईएमआई भी है।
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