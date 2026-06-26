comscore
ENG

Vivo V70 5G को खरीदने का अभी सुनहरा चांस, इन शॉपिंग साइट पर मिल रहा भारी डिस्काउंट

Vivo V70 5G gets upto 4000 discount on Amazon Vijay Sales Offer Price Specifications : वीवो वी70 को अमेजन इंडिया और विजय सेल्स से बहुत सस्ते में घर लाया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 26, 2026, 11:50 AM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Vivo V70 5G (9)zoom icon
18

Vivo V70 5G Display

Vivo V70 स्मार्टफोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2750 × 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

Vivo V70 5G (3)zoom icon
28

Vivo V70 5G Processor

पावर और परफॉर्मेंस के लिए Vivo V70 स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 के साथ Adreno 722 GPU दिया गया है। इसकी रैम 16GB तक है। इसमें 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

Vivo V70 5G (7)zoom icon
38

Vivo V70 5G Camera

Vivo ने इस मोबाइल फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है। यह Sony IMX766 सेंसर है। इसका अपर्चर f/1.88 है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके अलावा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी दिया गया है।

Vivo V70 5G (6)zoom icon
48

Vivo V70 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए वीवो वी70 में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Vivo V70 5G (4)zoom icon
58

Vivo V70 5G Battery

Vivo V70 5G मोबाइल फोन में 6500mAh की बैटरी मिलती है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसकी डायमेंशन 157.52×74.33×7.4mm और वजन 187 ग्राम है।

Vivo V70 5G (8)zoom icon
68

Vivo V70 5G Other Specs

Vivo V70 फोन में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन को IP68 + IP69 की रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह फोन वॉटर और डस्ट प्रूफ है।

Vivo V70 5G (2)zoom icon
78

Vivo V70 5G Price

Vivo V70 स्मार्टफोन की कीमत 53,999 रुपये है। इस कीमत में 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है। इसके 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 56,999 रुपये रखी गई है। यह फोन Passion Red और Lemon Yellow कलर में अवेलेबल है।

Vivo V70 5G (5)zoom icon
88

Vivo V70 5G Offers

अमेजन इंडिया से वीवो वी70 को 4000 रुपये के बैंक डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। यह छूट ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रही है। इस पर 1,898 रुपये की ईएमआई भी दी जा रही है। अब विजय सेल्स पर आए, तो इस फोन पर HDFC बैंक की तरफ से 3500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 4,500 रुपये की ईएमआई भी है।