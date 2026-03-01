comscore
Vivo V70 5G पर सीधे 4600 रुपये का Discount पाएं, 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेगी 6500mAh जंबो बैटरी

Vivo V70 5G flat 4600 discount on Amazon offer Price in India specs 50MP selfie Camera 6500mAh battery: वीवो के लेटेस्ट प्रीमियम फोन पर धांसू डील। मिस किया, तो होगा नुकसान।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 01, 2026, 11:37 AM (IST)

Vivo V70 5G
Vivo V70 5G Display

Vivo V70 5G फोन में 6.59 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह VM9 AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 1,260x2,750 पिक्सल है। डिस्प्ले में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं, डिस्प्ले में 5000 Nits ब्राइटनेस मिलती है।

Vivo V70 5G (2)
Vivo V70 5G Performance

Vivo V70 5G फोन 4nm Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोन Android 16-बेस्ड OriginOS पर काम करता है।

Vivo V70 5G (3)
Vivo V70 5G RAM

Vivo V70 5G फोन में दो वेरिएंट्स मिलते हैं। इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। कंपनी ने इसमें Lemon Yellow और Passion Red कलर ऑप्शन शामिल है।

Vivo V70 5G (1)
Vivo V70 5G Camera

Vivo V70 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो सेंसर OIS सपोर्ट के साथ मौजूद है। वहीं, 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर इस सेटअप का हिस्सा है।

Vivo V70 5G (5)
Vivo V70 5G Selfie Camera

Vivo V70 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Vivo V70 5G (7)
Vivo V70 5G Battery

Vivo V70 5G फोन में 6500mAh बैटरी दी गई है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।

Vivo V70 5G (6)
Vivo V70 5G Price

Vivo V70 5G फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 50,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी 45,999 रुपये में खरीद सकेंगे।

Vivo V70 5G
Vivo V70 5G Discount

Vivo V70 5G फोन पर इस वक्त शानदार बैंक कार्ड डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। बैंक कार्ड के जरिए फोन खरीदने पर अलग से 4600 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा।