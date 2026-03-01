Vivo V70 5G पर सीधे 4600 रुपये का Discount पाएं, 50MP सेल्फी कैमरा के साथ मिलेगी 6500mAh जंबो बैटरी

4 8

Vivo V70 5G Camera

Vivo V70 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो सेंसर OIS सपोर्ट के साथ मौजूद है। वहीं, 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर इस सेटअप का हिस्सा है।